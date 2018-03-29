В Украине увеличилась реальная зарплата

Реальная заработная плата в Украине в феврале 2018 увеличилась на 10,5% в сравнении с февралем 2017 года и на 6% в сравнении с январем этого года.

Об этом свидетельствуют данные Государственной службы статистики (Госстат).

Средняя номинальная заработная плата штатного работника предприятий, учреждений и организаций в феврале составила 7828 грн, что в 2,1 раза больше минимальной зарплаты (3723 грн).

Отметим, что ранее премьер-министр Украины Владимир Гройсман сообщил , что в 2018 году средняя зарплата в Украине будет на уровне 10 тыс. грн.

Номинальная заработная плата включает тарифные ставки (должностные оклады), премии, доплаты, надбавки, оплату за неотработанное время, а также обязательные отчисления: налог на доходы физических лиц, военный сбор.

Реальная заработная плата характеризует покупательную способность номинальной заработной платы под влиянием изменений потребительских цен на товары и услуги и уровня налогов и обязательных платежей.

Индекс реальной заработной платы рассчитывается путем деления индекса начисленной номинальной заработной платы (без учета налога на доходы физических лиц и военного сбора) на индекс потребительских цен.