В Украине повысили “зеленые” тарифы

Постановление Национальной комиссии, осуществляющей регулирование в сфере энергетики и коммунальных услуг Украины (НКРЭКУ) №359 от 23 марта 2017 года о повышении на 0,75% "зеленых тарифов" для домохозяйств вступило в действие с 24 июня.

Документ опубликован в субботнем номере официального издания Урядовый курьер, передает агентство Интерфакс-Украина.

Как указано в обосновании изменений, коррекция тарифов связана с ростом курса евро.

Отметим, что ранее группа народных депутатов, зарабатывающих на высоких тарифах "зеленой" электроэнергии, предложили сохранить как минимум до 2020 года существующие в Украине тарифы, которые являются самыми высокими в Европе.

Напомним, что в марте прошлого года НКРЕКУ увеличила на 4,6% "зеленые" тарифы на электрическую энергию, производимую солнечными и ветровыми установками.

За три года в Украине привлекли более €700 млн инвестиций в развитие альтернативных источников энергии.

НКРЭКУ осуществляет государственное регулирование деятельности субъектов природных монополий в электроэнергетике, теплоснабжении, нефтегазовом комплексе, централизованном водоснабжении и водоотводе, переработки и захоронения бытовых отходов, а также обеспечивает проведение ценовой и тарифной политики в этих сферах.