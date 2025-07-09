Обеспечит и оборонную промышленность. В России построят завод по производству микрочипов

В Екатеринбурге на территории второй очереди технопарка Космос до конца 2026 года планируют открыть завод по производству микрочипов.

Об этом пишет российское издание Ura.ru.

Предприятие совместно создают Корпорация развития Среднего Урала и Уральское проектно-конструкторское бюро Деталь.

Это бюро специализируется на производстве радиоэлектронных приборов и до 2022 года заказывало микросхемы в Тайване.

«После прекращения поставок предприятие выкупило часть мощностей советского завода в Санкт-Петербурге Светлана-Рост и организовало свое мелкосерийное производство микрочипов. Однако потребность была велика — нужно было масштабироваться», — говорится в публикации — «В итоге предприятие решило строить новый завод в Екатеринбурге».

Общий объем инвестиций в строительство завода составляет около 13 миллиардов рублей.

«После запуска в 2027-м завод сможет удовлетворить потребность в отечественных аналоговых микрочипах на 100% (вместо прежних 10%). Они — ключевые элементы для систем связи, радиолокации, управления и навигации», — говорится в публикации. — «Продукция будет использоваться в технике двойного назначения и гражданских устройствах: в авиации, в том числе беспилотниках, базовых станциях связи 5G/6G, спутниках связи».

Завод, в частности, будет работать по модели контрактного производства.

«У нас в стране есть только совсем небольшие предприятия по производству микрочипов, а потребность рынка огромная. Поэтому и был запрос на такую фабрику, которая сможет обеспечить потребности не только оборонной промышленности, но и гражданского сектора», — цитируется в публикации директор по развитию экосистемы Космос Екатерина Куземка.

Как сообщалось, в январе Служба безопасности Украины заявила о разоблачении предприятий в Харьковской, Черновицкой и Одесской областях, которые в обход санкций поставляли стране-агрессору России электронные компоненты для производства ракет и беспилотников.

По данным правоохранителей, речь идет о компаниях, входящих в крупную международную корпорацию, которая основана в России и производит уникальные микрочипы и электронные платы, которые используются в системах навигации и управления баллистических и крылатых ракет типа Х-101, Калибр и Искандер-К.