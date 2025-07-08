Помог Китай. Россия построила один из крупнейших заводов военных дронов

В Хабаровске с помощью китайских партнеров был построен завод, который стал одним из главных поставщиков дронов для операций российской армии в частично оккупированной Херсонской области.

Об этом пишет The Moscow Times.

Завод компании Аэро-хит, получающей государственное финансирование, планирует в этом году довести выпуск дронов до 10 000 штук в месяц и расширить производство за счет более продвинутых моделей.

На этом предприятии в Хабаровске, расположенном рядом с аэропортом, делают многофункциональные беспилотники Велес.

Как говорится на сайте компании, они «позволяют оперативно наблюдать за территорией» и вести радиоэлектронную разведку.

Согласно мартовскому заказу, имеющемуся в распоряжении Bloomberg, 100 Велесов были проданы за 8 млн рублей. В общем, документы за период с конца 2022 года по июнь 2025 года показывают, как Россия наладила закупки китайских компонентов и технологий и маскирует поставки, используя посредников в других секторах, таких как авиационное питание, транспортировка сельскохозяйственных и морепродуктов, говорится в публикации.

Так, в письме от 16 июня 2025 года компания Аэро-хит обратилась в Министерство обороны РФ с просьбой о финансовой поддержке для расширения производства за счет локализации выпуска беспилотника Autel EVO Max 4T.

Autel Robotics — один из крупнейших китайских производителей дронов и запчастей для них.

Также в письме, содержащем план инвестиций в размере 7,1 млрд руб. и график предполагаемых поставок в течение 2 лет и 4 месяцев, говорится, что Аэро-хит сотрудничает с инженерами Autel с начала 2023 года. «Отношения между ними ненадолго прерывались из-за санкций: в черный список США Аэро-хит попал в июне 2024 года, а Великобритании — в ноябре», — говорится в публикации. — «Но контакты с персоналом Autel были восстановлены в конце 2024 года, и с мая 2025 года стороны ведут переговоры о локализации производства в России».

Autel также попала под санкции США в начале этого года из-за связей с китайской армией, которые она отрицает.

«Autel EVO Max 4T изначально был разработан для гражданского использования, но оказался высокоэффективным в бою благодаря ряду ключевых преимуществ, таких как устойчивый к помехам радиомодуль», — говорится в публикации со ссылкой на сайт Аэро-хит, — «Цена продажи составит 650 000 рублей за штуку, план предусматривает производство до 30 000 аппаратов в год. Проект предусматривает интеграцию беспилотников с российскими IT-системами и их адаптацию к потребностям фронта».

