В Раду поступил проект госбюджета на 2019 год

Проект закона о государственном бюджете Украины на 2019 год поступил в Верховную Раду.

Как отмечено на сайте парламента, документ под номером 9000 зарегистрирован в субботу, 15 сентября, и передан на рассмотрение руководства.

Накануне проект госбюджета-2019 представил на заседании Кабинета министров премьер-министр Украины Владимир Гройсман. Кабмин одобрил его и направил в парламент.

Согласно проекту госбюджета-2019, поступления в госказну ожидаются на уровне 1,293 трлн грн, инфляция - на уровне 7,4%, госдолг снизится до 50,2% от ВВП, экономика вырастет на 3%, курс доллара будет на уровне 30,5 грн/$, прожиточный минимум увеличится с 1853 до 2011 грн, минимальные зарплаты - с 3723 грн до 4170 грн, минимальные пенсии - с 1497 грн до 1624 грн.