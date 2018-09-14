Кабмин утвердил госбюджет на следующий год

Кабинет министров Украины одобрил государственный бюджет на 2019 год и отправил его в Верховную Раду.

Соответствующее решение правительство приняло в пятницу, 14 сентября, передает Интерфакс-Украина.

"Мы будем работать с комитетами и фракциями для того, чтобы бюджет был реалистичным. Нельзя раздувать бюджет, который не подкреплен деньгами. В противном случае, это может привести к кризисам", - отметил премьер-министр Владимир Гройсман.

Проект госбюджета на 2019 года предполагает снижение соотношения совокупного государственного и гарантированного государством долга Украины к валовому внутреннему продукту (ВВП) до 52,2%.

Поступления в сводный государственный бюджет Украины в следующем году ожидаются на уровне 1,3 трлн грн.

"Рост доходов сводного бюджета на 130 млрд грн. Экономика растет, и бюджет тоже растет, и он будет равен – 1 трлн 292,7 млрд грн", - сказал Гройсман.

Бюджет на 2019 год построен на прогнозе роста ВВП на 3% и инфляции на уровне 7,4%.

Ранее Национальный банк ухудшил ожидания относительно роста экономики Украины в 2019 году.

Напомним, что согласно данным Госстата, рост ВВП Украины в 2017 году ускорился и составил 2,5%, тогда как за предыдущий 2016-й год рост экономики составлял 2,4%.

Отметим, что в 2017 году потребительская инфляция в Украине составила 13,7%. Она ускорилась с 12,4% в 2016 году.