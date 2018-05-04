В Одесском порту проведут дноуглубление

Администрация морских портов Украины (АМПУ) объявила открытые торги по выбору подрядчика для проведения эксплуатационного дноуглубления на внутренней акватории Одесского морского порта.

Об этом сообщили в пресс-службе АМПУ.

Планируется, что работы по дноуглубления будут проведены в течение 2018-2019 годов. Стоимость работ оценивается в 19 млн грн.

"В Одесском порту дноуглубление мы проводили в прошлом году собственным флотом, а в этом — привлечем к этой работе подрядчика, поскольку флот АМПУ задействован на других участках, в частности ведутся работы в Дунайском и Азовском регионах", — рассказал руководитель АМПУ Райвис Вецкаганс.

Отмечается, что в настоящее время принимаются тендерные предложения от компаний, которые намерены принять участие в аукционе. Документы могут подавать как национальные, так и международные компании в срок до 4 июня 2018 года.

Одесский порт расположен в юго-западной части Одесского залива на искусственно образованной территории площадью 109,5 га. В порту обслуживаются суда длиной до 270 м и осадкой до 13 м. Общая протяженность причальной линии - более 8 км.