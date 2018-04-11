В МВФ предупредили о риске развала мировой торговой системы

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Лагард считает, что выгода от торговли перевешивает издержки

Лагард считает, что выгода от торговли перевешивает издержки

Глобальной торговой системе грозит "развал".

Об этом заявила глава Международного валютного фонда (МВФ) Кристин Лагард, передает Голос Америки.

В связи с этим Лагард призвала страны мира "отойти от протекционизма". Издание пишет, что в этих словах можно увидеть намек на недавние решения Вашингтона ввести высокие пошлины на импортную сталь и другие товары. Китай ответил на это повышением пошлин на американские товары. Таким образом, возник цикл, который, по мнению некоторых экспертов, может привести к торговой войне.

Кроме того, Лагард считает, что выгода от торговли перевешивает издержки. Глава МВФ считает, что беспрепятственная глобальная торговля за последние десятилетия способствовала значительному снижению числа людей, живущих в условиях крайней нищеты.

Лагард и другие эксперты говорят, что в результате торговых войн проигрывают все, и особенно 800 млн человек во всем мире, которые, по оценкам Всемирного банка, живут в ужасной бедности.

Также она считает, что правительства стран мира должны отказаться от протекционизма и усилить защиту интеллектуальной собственности.

Лагард также призвала к проведению экономических реформ, в том числе прекращению политики, предусматривающей несправедливые преференции для государственных предприятий.

Напомним, что МВФ ожидает, что рост мирового ВВП в 2018 году на уровне 3,9%, что на 0,2 процентных пункта выше оценки в октябре 2017 года.

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