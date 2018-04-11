В МВФ предупредили о риске развала мировой торговой системы

Глобальной торговой системе грозит "развал".

Об этом заявила глава Международного валютного фонда (МВФ) Кристин Лагард, передает Голос Америки.

В связи с этим Лагард призвала страны мира "отойти от протекционизма". Издание пишет, что в этих словах можно увидеть намек на недавние решения Вашингтона ввести высокие пошлины на импортную сталь и другие товары. Китай ответил на это повышением пошлин на американские товары. Таким образом, возник цикл, который, по мнению некоторых экспертов, может привести к торговой войне.

Кроме того, Лагард считает, что выгода от торговли перевешивает издержки. Глава МВФ считает, что беспрепятственная глобальная торговля за последние десятилетия способствовала значительному снижению числа людей, живущих в условиях крайней нищеты.

Лагард и другие эксперты говорят, что в результате торговых войн проигрывают все, и особенно 800 млн человек во всем мире, которые, по оценкам Всемирного банка, живут в ужасной бедности.

Также она считает, что правительства стран мира должны отказаться от протекционизма и усилить защиту интеллектуальной собственности.

Лагард также призвала к проведению экономических реформ, в том числе прекращению политики, предусматривающей несправедливые преференции для государственных предприятий.

Напомним, что МВФ ожидает, что рост мирового ВВП в 2018 году на уровне 3,9%, что на 0,2 процентных пункта выше оценки в октябре 2017 года.