В мире появится новый сорт нефти – Reuters

Третий по величине производитель в Организации стран-экспортеров нефти (ОПЕК), Иран, готовится начать коммерческие поставки сорта нефти West Karoun с отгрузкой в мае или июне вопреки нависшей над Тегераном угрозе новых санкций.
Об этом сообщил Reuters, ссылаясь на два осведомленных источника.
По их данным, Иран уже поставлял клиентам пробные партии нефти с блока месторождений West Karoun, добыча на котором за последний год выросла почти вдвое – до 300 тыс. баррелей в сутки. Введенный новый экспортный терминал позволяет экспортировать сорт, не смешивая с другими марками.
"Первые партии (нефти) West Karoun будут проданы на спотовом рынке, потому что с качеством ещё нужно разобраться", – сказал один из источников.
Это означает, что покупателям пока не будут предлагаться долгосрочные контракты, по которым ближневосточные поставщики обычно реализуют свою нефть.
До введения санкций в 2012 году Иран продавал нефть только по долгосрочным контрактам, но с частичным снятием ограничительных мер четырьмя годами позже развернулся к спотовым сделкам в попытке вернуть утраченную долю рынка.
Как отмечает агентство, стремление Ирана поднять спрос на новый сорт нефти говорит о том, что Тегеран рассчитывает продолжать продажи собственного сырья, невзирая на угрозу новых санкций.
В апреле экспорт нефти из Ирана достиг 2,6 млн баррелей в сутки – рекордного уровня с момента снятия Западом ограничительных мер.
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