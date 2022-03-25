$63 млрд. KSE обновила данные об убытках украинской инфраструктуры из-за российского вторжения — инфографика
Разрушения в Харькове, причиненные российскими агрессорами (Фото:ГСЧС Украины)
Сумма ущерба, нанесенного инфраструктуре Украины во время войны, по состоянию на 24 марта достигла $63 млрд или 1,8 трлн грн.
Об этом свидетельствует анализ, проведенный в рамках проекта Россия заплатит командой KSE Institute (аналитическое подразделение Киевской школы экономики) и волонтерами из партнерских организаций, в частности, из Центра экономической стратегии и Prozorro.Продажи.
По сравнению с данными, обнародованными по состоянию на 17 марта, с учетом новых полученных, более точных данных о повреждениях (в результате чего отдельные статьи потерь были пересмотрены в сторону снижения), чистый рост за неделю составил $3,5 млрд.
С начала военной агрессии России 24 февраля в Украине повреждены, разрушены или захвачены по меньшей мере:
— 4431 жилой дом;
— 92 завода/предприятия;
— 378 учебных заведений;
— 138 заведений здравоохранения;
— 8 гражданских аэропортов и 10 военных аэродромов;
— 7 ТЭС/ГЭС
Потери экономики Украины от повреждения физической инфраструктуры (в случае полного разрушения объектов), с начала военных действий
*Сумма увеличена из-за роста количества разрушенных/поврежденных объектов, а также из-за пересмотра методологии расчета
**Сумма уменьшена из-за поступления детальной информации от Мининфраструктуры о количестве и стоимости поврежденных объектов
Проект фокусируется на оценке потерь физической инфраструктуры Украины в результате войны (разрушение жилых домов, коммунальной, дорожной, железнодорожной инфраструктуры; образовательных и медицинских учреждений
Каждый гражданин также может предоставить информацию о потерях физической инфраструктуры, в частности, жилых домов, в результате войны. Для этого командой KSE Institute создан ресурс Россия заплатит, запущенный совместно с Офисом президента и Министерством экономики.
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