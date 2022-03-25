$63 млрд. KSE обновила данные об убытках украинской инфраструктуры из-за российского вторжения — инфографика 25 марта, 18:41 Цей матеріал також доступний українською Разрушения в Харькове, причиненные российскими агрессорами (Фото:ГСЧС Украины)

Сумма ущерба, нанесенного инфраструктуре Украины во время войны, по состоянию на 24 марта достигла $63 млрд или 1,8 трлн грн.

Об этом свидетельствует анализ, проведенный в рамках проекта Россия заплатит командой KSE Institute (аналитическое подразделение Киевской школы экономики) и волонтерами из партнерских организаций, в частности, из Центра экономической стратегии и Prozorro.Продажи.

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По сравнению с данными, обнародованными по состоянию на 17 марта, с учетом новых полученных, более точных данных о повреждениях (в результате чего отдельные статьи потерь были пересмотрены в сторону снижения), чистый рост за неделю составил $3,5 млрд.

С начала военной агрессии России 24 февраля в Украине повреждены, разрушены или захвачены по меньшей мере:

— 4431 жилой дом;

— 92 завода/предприятия;

— 378 учебных заведений;

— 138 заведений здравоохранения;

— 8 гражданских аэропортов и 10 военных аэродромов;

— 7 ТЭС/ГЭС и т. д.

Потери экономики Украины от повреждения физической инфраструктуры (в случае полного разрушения объектов), с начала военных действий

Инфографика: KSE

*Сумма увеличена из-за роста количества разрушенных/поврежденных объектов, а также из-за пересмотра методологии расчета

**Сумма уменьшена из-за поступления детальной информации от Мининфраструктуры о количестве и стоимости поврежденных объектов

Проект фокусируется на оценке потерь физической инфраструктуры Украины в результате войны (разрушение жилых домов, коммунальной, дорожной, железнодорожной инфраструктуры; образовательных и медицинских учреждений и т. п. ); и оценке финансовой стоимости этих потерь. В настоящее время в рамках проекта не осуществляется оценка общих потерь экономики, включающих не только прямые потери инфраструктуры, но также многочисленные «побочные» потери, которые экономика понесла в результате войны (закрытие значительного количества предприятий; потери сотнями тысяч людей жилья и работы; прекращение любых инвестиций; сокращение потребительского спроса граждан и т. д. ).

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Каждый гражданин также может предоставить информацию о потерях физической инфраструктуры, в частности, жилых домов, в результате войны. Для этого командой KSE Institute создан ресурс Россия заплатит, запущенный совместно с Офисом президента и Министерством экономики.

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