РФ заплатит за все. Ущерб инфраструктуре Украины с начала войны превысил $62 млрд — KSE 17 марта, 22:39 Цей матеріал також доступний українською Руины в Мариуполе, разрушенном российской армией (Фото:Ukraine Military / Handout via Reuters)

За неделю с 10 по 17 марта ущерб, нанесенный в ходе войны инфраструктуре Украины, вырос по меньшей мере на 330 млрд грн, или на $8,3 млрд — до 1,8 трлн грн, или $62,6 млрд.

Об этом свидетельствует анализ, проводимый в рамках проекта Россия заплатит командой KSE Institute (аналитическое подразделение Киевской школы экономики) и волонтерами из партнерских организаций, в частности, из Центра экономической стратегии и Prozorro.Продажи.

В целом, по расчетам KSE Institute, с начала военной агрессии России против Украины 24 февраля 2022 года, в Украине было повреждено, разрушено или захвачено по меньшей мере:

— 411 учебных заведений

— 36 учреждений здравоохранения

— 1600 жилых домов

— 26 заводов/их складов

— 15 аэропортов

— 7 тепло/гидроэлектростанций и т. д.

Кроме того, разрушено более 15 тыс. км автомобильных дорог, 5 тыс. км железнодорожных путей, минимум 350 мостов и мостовых переходов и т. д.

В KSE отметили, что эти расчеты построены на анализе нескольких тысяч публичных сообщений от граждан, правительства и местных органов власти по поводу потерь и повреждений по всей стране.

«Данные оценки не являются исчерпывающими: информация о многочисленных повреждениях и разрушениях может отсутствовать из-за отсутствия возможности у граждан, местных и государственных органов власти оперативно фиксировать нанесенные повреждения в разрезе каждого города и населенного пункта», — объяснили в KSE.

Оценка также не учитывает информацию относительно ущерба, причиненного в результате боевых действий/минирования природных ресурсов, животного хозяйства, запасов компаний (на складах, в магазинах и т. п. ), движимого имущества, военного имущества, имущества телеком-операторов и т. д.

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Каждый гражданин также может предоставить информацию о потерях физической инфраструктуры, в частности, жилых домов, в результате войны. Для этого командой KSE Institute создан ресурс Россия заплатит, на котором каждый уже сейчас может добавить данные о повреждениях зданий, предприятий, дорог, других объектов.

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