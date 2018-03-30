Украинский экспорт превысил импорт

В феврале 2018 года Украина профицит текущего платежного баланса составил $9 млн в сравнении с дефицитом $74 млн за февраль 2017 года.

Об этом сообщили в пресс-службе Национального банка Украины (НБУ).

Профицит платежного баланса с начала 2018 года составил $128 млн против $152 за аналогичный период прошлого года.

Платежный баланс Украины в феврале был сведен с профицитом на сумму $252 млн. Однако из-за его дефицита в январе по результатам двух месяцев сальдо сводного платежного баланса осталось отрицательным - $197 млн.

Отмечается, что международные резервы по состоянию на начало марта практически не изменились в сравнении с их уровнем на начало февраля и составляют $18,4 млрд.

В феврале рост экспорта товаров замедлился почти до 11% в годовом измерении.

Рост импорта товаров также замедлился до 9,5% в годовом измерении преимущественно за счет энергоносителей и продукции химической промышленности.

Напомним, что платежный баланс Украины по итогам 2017 года сведен с профицитом $2,6 млрд, что вдвое больше, чем в 2016 году ($1,3 млрд).

Платежный баланс - соотношение между суммой денежных поступлений, полученных страной из-за границы, и суммой осуществленных ею платежей за границу в течение определенного периода. Основные компоненты платежного баланса группируются по двум счетам: счету текущих операций, счетом операций с капиталом и финансовых операций.