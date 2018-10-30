Украина купила у Европы газа на $1,9 млрд

В августе импортировано почти 1,5 млрд куб. м газа - на $435,2 млн

Украина в январе-августе 2018 года импортировала 6,8 млрд куб. м газа природного газа на общую сумму $1,9 млрд.

Об этом свидетельствуют данные Государственной службы статистики (Госстат), передает Интерфакс-Украина.

В августе импортировано почти 1,5 млрд куб. м. газа - на $435,2 млн.

Таким образом, средняя цена импортированного страной газа в августе-2018 составила $293,9 за 1 тыс. куб. м против $309,1 в июле, $267,4 – июне, $263,5 – мае, $310,8 – апреле, $278,7 – марте, $261,1 – феврале и $279,4 – январе.

Контрагентами по итогам восьми месяцев стали компании из Швейцарии – 2,6 млрд куб. м газа на $744,4 млн, Германии – 2,2 млрд куб. м на $645,9 млн, Польши – 485 млн куб. м на $141,6 млн, Великобритании – 390,6 млн куб. м на $108,2 млн, Венгрии – 343,9 млн куб. м на $102,5 млн, Чехии – 169,6 млн куб. м на $46,3 млн, Люксембурга – 100,4 млн куб. м на $29,1 млн, Австрии – 92,2 млн куб. м на $28,9 млн, Словакии – 88,9 млн куб. м на $23,7 млн, Нидерландов – 83,6 млн куб. м на $24,1 млн, Франции – 63,3 млн куб. м на $18,1 млн, Италии – 50 млн куб. м на $14,5 млн, Дании – 14 млн куб. м на $4,2 млн.

Импорт газа с контрагентами из РФ за указанный период не осуществляется.

Ранее сообщалось, что по данным оператора газотранспортной системы (ГТС) Украины – компании Укртрансгаз, импорт газа за девять месяцев 2018 года (январь-сентябрь) из стран Европы уменьшился на 24,7% в сравнении с аналогичным периодом прошлого года.

Напомним, по данным Гостата Украина в 2017 году импортировала 13,9 млрд куб. м природного газа на общую сумму $3,2 млрд. Весь газ импортировался со стороны Европы.