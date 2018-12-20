Украина и Великобритания начнут переговоры о зоне свободной торговли в 2019 году Сегодня, 12:43 32 Цей матеріал також доступний українською Переговоры с Великобританией анонсировал глава Минэкономразвития Кубив

Украина и Великобритания начнут в 2019 году переговоры о политическом сотрудничестве и зоне свободной торговли.

Об этом у себя в Twitter сообщил глава Минэкономразвития Степан Кубив.

"В 2019 мы начнем переговоры о заключении Соглашения о политическом сотрудничестве и свободной торговле с Соединенным Королевством Великобритании и Северной Ирландии", - написал он.

#Кубів: У 2019 ми розпочнемо переговори про укладення Угоди про політичну співпрацю та вільну торгівлю з ???????? Сполученим Королівством Великої Британії та Північної Ірландії.@nefyodov @MTitarchuk #Бровченко pic.twitter.com/99pbdhPQ83 — Мінекономрозвитку (@mineconomdev) 20 декабря 2018 г.

Напомним, ранее премьер-министр Владимир Гройсман Украины анонсировал скорое подписание соглашения о свободной торговле с Израилем.