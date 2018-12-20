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Украина и Великобритания начнут переговоры о зоне свободной торговли в 2019 году

Сегодня, 12:43
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Переговоры с Великобританией анонсировал глава Минэкономразвития Кубив

Украина и Великобритания начнут в 2019 году переговоры о политическом сотрудничестве и зоне свободной торговли.

Об этом у себя в Twitter сообщил глава Минэкономразвития Степан Кубив.

"В 2019 мы начнем переговоры о заключении Соглашения о политическом сотрудничестве и свободной торговле с Соединенным Королевством Великобритании и Северной Ирландии", - написал он.

Напомним, ранее премьер-министр Владимир Гройсман Украины анонсировал скорое подписание соглашения о свободной торговле с Израилем.

Теги:   Украина Степан Кубив Торговля Великобритания

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