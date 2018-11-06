Гройсман анонсировал скорое подписание с Израилем соглашения о свободной торговле

Соглашение о ЗСТ с Израилем подпишут до конца ноября

Украина и Израиль подпишут Соглашение о зоне свободной торговле (ЗСТ) в конце ноября текущего года.

Об этом сообщил премьер-министр Владимир Гройсман по итогам встречи в Киеве с новым чрезвычайным и полномочным послом Израиля в Украине Джоэлом Лионом.

"Документ существенно расширит наше экономическое сотрудничество и позволит нарастить товарооборот, который сейчас составляет $1 млрд в год", – написал Гройсман на своей странице в Facebook.

Гройсман также добавил, что в этом месяце в Киеве пройдет украинско-израильский инновационный саммит, участниками которого станут представители около 50 предприятий, работающих в области высоких технологий.

"Сотрудничество именно в сфере инноваций считаем одним из самых перспективных", – подчеркнул он.

Напомним, что переговоры о ЗСТ с Израилем были активизированы в 2015 году. После подписания соглашения документ должен быть ратифицирован парламентами Украины и Израиля.

Согласно сообщению на сайте правительства, вступление документа в силу позволит без пошлин экспортировать в Израиль широкую линейку агропродукции и продовольствия, а также лекарства, косметику, продукцию химической и легкой промышленности, строительные материалы, электронику и др. товары.

"Через три года пошлины будут сняты на специи, семена, муку, кетчупы, консервы, кондитерские изделия, одежду, мебель, стекло", - сообщается на сайте Кабмина.

Соглашение регулирует торговые споры, фиксирует таможенные процедуры, правила происхождения товаров, описывает санитарные и защитные меры, в том числе антидемпинговые действия, уточняется в сообщении.

Объем экспорта украинских товаров и услуг в Израиль в 2017 году возрос на 19% - до $781 млн.