У Киева появилась новая энергетическая стратегия до 2020 года

Потребность Киева в тепловой энергии для жилого и бюджетного сектора сократится в 1,1 раза

17 мая Киевский городской совет на заседании принял План действий устойчивого энергетического развития столицы на 2018-2020 годы.

За соответствующее решение проголосовали 77 городских депутатов, передает пресс-служба Киевской горгосадминистрации (КГГА).

Фактически, это – энергетическая стратегия города, имеющего международный статус, так как документ выполнен по методологии Европейской Комиссии. План прошел обсуждение на профильных комиссиях Киевсовета, добавили в КГГА.

"План действий устойчивого энергетического развития до 2020 года предусматривает снижение выбросов в атмосферу углекислого газа (CO2) и расходов тепловой энергии и увеличения доли использования альтернативных источников энергии", - сообщил заместитель председателя КГГА Петр Пантелеев.

Согласно Плану энергетического развития, потребность Киева в тепловой энергии для жилого и бюджетного сектора сократится в 1,1 раза, выбросы углекислого газа до 2020 года уменьшатся на 34%.

В то же время экономия на снижении потребления энергоресурсов по городу составит 36%, в частности, расходы на оплату энергоресурсов в бюджетных учреждениях снизятся на 57%, в жилых зданиях – на 46%.

Пантелеев отметил, что, утвердив этот документ, Киев становится на один уровень с городами Европы, которые уже имеют такие же стратегические документы и движутся в направлении снижения энергопотребления.