Рост украинской экономики замедлился

Реальный валовой внутренний продукт (ВВП) в третьем квартале 2018 года увеличился на 0,4% в сравнении с предыдущим кварталом. В сравнении с третьим кварталом прошлого года ВВП вырос на 2,8%.

Об этом свидетельствуют данные Государственной службы статистики.

Этот показатель продолжил заложенную тенденцию устойчивого экономического роста уже 11-й квартал подряд, отметили в пресс-службе Кабмина.

В правительстве добавили, что ситуация соответствует прогнозам Кабмина и международных партнеров.

Ранее МВФ улучшил прогноз роста ВВП Украины до конца 2018 года до 3,5% с 3,2%. В то же время прогноз на 2019 года ухудшен до 2,7% с 3,3% и на 2020 год - до 3,4% с 4%. При этом, МВФ считает рост украинской экономики недостаточно.

Всемирный банк в начале октября ухудшил прогноз роста ВВП Украины в 2018 году до 3,3% с 3,5%, в 2019 году - до 3,5% с 4%.

НБУ в конце октября сохранил прогноз роста ВВП в 2018 году на уровне 3,4%, в 2019 году - 2,5% и 2020 году - 2,9%.

Согласно консенсус-прогнозу Минэкономразвития, рост ВВП Украины в 2018 году оценивается на уровне 3,1%, в 2019 году - 3%.

Поданный Кабмином проект госбюджета-2019 построен на прогнозе роста экономики на 3%.