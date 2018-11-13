МВФ назвал недостаточным рост экономики Украины

Экономика Украины растет меньшими темпами, чем могла бы. При этом она отстает от более стремительного роста валового внутреннего продукта (ВВП) развивающихся стран Европы.

Об этом заявил постоянный представитель Международного валютного фонда (МВФ) в Украине Йоста Люнгман, передает Интерфакс-Украина.

"Безусловно, рост экономики на 3% в год лучше, чем снижение на 10%, которое Украина претерпела в 2015 году. Но, если посмотреть в контексте, то развивающиеся страны Европы сейчас растут в среднем на 4-5% год, что говорит о недостаточно быстром восстановлении Украины", – сказал он.

Украине необходимо достичь более высоких темпов роста, чтобы восстановиться после спада в 2014-2015 годах, подчеркнул представитель МВФ.

По оценкам Фонда, одним из существенных факторов экономического отставания Украины является коррупция, которая ежегодно "съедает" примерно 2% роста ВВП.

"Если бы уровень коррупции в Украине был снижен до среднего уровня среди европейских стран, то реальных рост ВВП составил бы не 3%, а 5%. Более того, это изменило бы потенциал роста", – подчеркнул Люнгман.

В то же время, добавил он, не менее важной задачей является сохранение текущих темпов роста экономики, и для этого важно придерживаться сбалансированной фискальной политики, достичь снижения инфляции, как условия для снижения процентных ставок, а также расширение прямых иностранных инвестиций (ПИИ).

"Мы видим, что макроэкономическая ситуация понемногу стабилизируется. Но эта устойчивость все еще достаточно хрупкая: участники рынков продолжают беспокоиться, что произойдет, если финансовая стабильность будет потеряна", – объяснил он.

Говоря о высокой инфляции и процентных ставках, Люнгман сообщил, что они сдерживают внутренние инвестиции. "Уровень процентных ставок в настоящее время составляет более 18% годовых. Очевидно, что при таких условиях сложно финансировать инвестиции за счет заимствований в банке. Способом решения этой проблемы является снижение инфляции", – сказал он.

Представитель МВФ напомнил, что Фонд прогнозирует замедление роста потребительских цен к концу следующего года до 6,2% на фоне жесткой денежно-кредитной политики Национального банка, а также ослабления инфляционных ожиданий среди населения.

В то же время он отметил важность содействия НБУ в этом вопросе со стороны Кабинета министров, чтобы его фискальная политика способствовала низкой стабильной инфляции.

Относительно внешних инвестиций, Люнгамн отметил необходимость улучшения бизнес-климата и уровня защиты права собственности. "Если вы хотите, чтобы инвесторы вложили в украинскую экономику деньги на 18-20 лет, то они хотят быть уверенными, что к ним будут относиться справедливо", – сказал он.

Ранее МВФ улучшил прогноз роста ВВП Украины к концу 2018 года до 3,5% с 3,2%. В то же время прогноз на 2019 год ухудшен до 2,7% с 3,3% и на 2020 год – до 3,4% с 4%.

Всемирный банк в начале октября ухудшил прогноз роста ВВП Украины в 2018 году до 3,3% с 3,5%, в 2019 году – до 3,5% с 4%.

НБУ в конце октября сохранил прогноз роста ВВП в 2018 году на уровне 3,4%, в 2019 году – 2,5% и 2020 году – 2,9%.

Согласно консенсус-прогнозу Минэкономразвития, рост ВВП Украины в 2018 году оценивается на уровне 3,1%, в 2019 году – 3%.

Поданный Кабмином проект госбюджета-2019 построен на прогнозе роста экономики на 3%.