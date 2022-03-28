Страны G7 отказались платить России за энергоресурсы в рублях — немецкий министр 28 марта, 15:53 Цей матеріал також доступний українською Роберт Хабек, министр экономики Германии (Фото:REUTERS/Michele Tantussi)

Об этом сообщил журналистам немецкий министр экономики и проблем климата Роберт Хабек после онлайн-встречи министров G7, пишет Washington Post.

Война России против Украины — последние новости



Видео дня

По его словам, «все министры Большой семерки полностью согласны с тем, что это одностороннее и явное нарушение существующих контрактов».

Хабек добавил, что «платежи в рублях неприемлемы, и мы будем призывать затронутые компании не выполнять требование [российского диктатора Владимира] Путина».

Отвечая на вопрос о возможней остановке поставок газа из России, министр заявил, что страны Большой семерки «готовы ко всем сценариям», сообщает Der Spiegel.

Министр заявил, что Путин пытается расколоть международное сообщество.

«Нас не удастся разделить», — подчеркнул Хабек.

Путин поручил правительству, Центральному банку России и Газпрому до 31 марта перевести расчеты за газ в рубли.

Слушайте подкаст на эту тему

Ранее сегодня, отвечая на вопрос о том, может ли Россия остановить поставки газа из-за отказа европейских стран платить в рублях, спикер Кремля Дмитрий Песков заявил: «Мы явно не собираемся поставлять газ бесплатно». Он допустил, что РФ начнет продавать нефть в Юго-Восточную Азию, если Европа откажется от закупок российского сырья. Пресс-секретарь Путина отметил, что Россия пока не знает, какие именно меры примет, если Европа откажется платить за газ в рублях.

Присоединяйтесь к нам в соцсетях Facebook, Telegram и Instagram.