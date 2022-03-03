Умножить Газпром на ноль. МЭА опубликовало план из 10 шагов по освобождению Европы от газовой зависимости 3 марта, 20:32 Цей матеріал також доступний українською Зависимость европейской экономики от Газпрома безвозвратно уходит в прошлое (Фото:Maxim Shemetov / Reuters)

Международное энергетическое агентство (МЭА) представило план по сокращению зависимости Европы от российского газа минимум на треть.

В МЭА констатировали, что зависимость Европы от российского газа приобрела критическое значение после вторжения России в Украину. В 2021 году ЕС импортировал 155 млрд кубометров российского газа (140 млрд кубов — природный, 15 млрд кубов — СПГ), что составило около 45% всего импорта газа и почти 40% его общего потребления.

Предполагается, что реализация плана МЭА позволит снизить российский импорт на треть — на 50 млрд кубометров. Если Евросоюз согласится в краткосрочной перспективе на более медленные темпы сокращения выбросов, то зависимость можно снизить более чем наполовину, на 80 млрд кубометров.

План МЭА по снижению зависимости от Газпрома включает следующие шаги:

1. Отказ от новых контрактов с Газпромом;

2. Замена поставок российского газа на альтернативные источники (30 млрд кубометров экономии в год);

3. Введение минимальных обязательства по хранению газа — не менее 90% наполняемости ПХГ до 1 октября;

4. Ускоренное развертывание источников солнечной и ветряной энергии (6 млрд кубометров экономии в год);

5. Меры для защиты уязвимых потребителей электроэнергии от высоких цен;

6. Максимальное использование существующих источников энергии с низким уровнем выбросов, в частности АЭС (13 млрд кубов экономии в год);

7. Ускоренное замещение газовых котлов тепловыми насосами (2 млрд кубов экономии в год);

8. Ускоренное повышение энергоэффективности зданий и промышленности (2 млрд кубов экономии в год);

9. Поощрение временного понижения температуры термостата потребителями на 1 градус (10 млрд кубов экономии в год);

10. Активизация усилий по диверсификации и декарбонизации источников гибкости энергосистемы.

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