Россия остановила поставки газа в Польшу — СМИ 26 апреля, 18:01 Цей матеріал також доступний українською Источники в PGNiG подтверждают остановку поставок (Фото:Пресс-служба PGNiG)

Россия остановила поставки газа в Польшу по ямальскому контракту, сообщает польский портал Onet со ссылкой на источники. ОБНОВЛЕНО в 18:46



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Отмечается, что в Министерстве климата собралась кризисная группа.

Никаких заявлений российской стороны по этому поводу пока нет. Российский диктатор Владимир Путин грозил странам ЕС перекрыть поставки газа в ответ на отказ платить за него в рублях.

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Onet пишет, что информацию о значительном сокращении поставок газа, а затем и о полной приостановке подтверждают как правительственные источники, так и источники в госкомпании PGNiG.

О причинах приостановки поставок россияне польскую сторону не проинформировали.

«Неофициально известно, что в минувшую пятницу истек срок расчетов за газ в российской валюте», — говорится в сообщении.



Обновлено в 18:46. Агентство Интерфакс сообщает, что Польша с раннего утра 26 апреля не получает природный газ с востока по магистрали Ямал-Европа, свидетельствуют данные европейских газотранспортных операторов. Около 04:00 поток газа на газоизмерительной станции Кондратки остановился.

Госкомпания PGNiG и газотранспортный оператор Gaz-System ранее отмечали, что рассматривают различные сценарии и готовы к ним.

«Благодаря реализации государственной стратегии диверсификации источников поставок газа, PGNiG готова получать газ с разных направлений через газотранспортную инфраструктуру Gaz-System, которая последовательно развивается годами», — подчеркнули в компаниях.

В октябре должен заработать газопровод, который соединит Польшу с Норвегией, по которому может поставляться 10 млрд кубометров газа в год.

В конце марта Путин заявил, что было принято решение в кратчайшие сроки перевести расчеты за поставки газа в Европу в рубли.

В Еврокомиссии заявили, что оплата в рублях будет считаться обходом введенных против России санкций. Платежи по контрактам, предусматривающим оплату в евро или долларах, должны осуществляться в этих валютах, отметили в ЕК.

Большинство европейских стран, кроме Венгрии, отказались платить за газ в рублях.

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