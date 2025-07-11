Американская компания по производству консервированных продуктов питания, захваченная Россией с целью обеспечения внутренних запасов продовольствия, планирует увеличить сокращающиеся объемы продаж за счет экспорта в Китай и Северную Корею.

Об этом пишет Reuters.

«Вашингтон заявил, что отношение к Главпродукту, единственной американской компании, которую Москва захватила, повлияет на запланированную перезагрузку отношений между США и Россией, которые, похоже, зашли в тупик», — говорится в сообщении. — «Главпродукт, крупнейший производитель консервов в России, был основан Леонидом Смирновым из Лос-Анджелеса и захвачен Кремлем в октябре 2024 года. Москва утверждала, что компания имеет стратегическое значение для поставки продовольствия России».

Документы свидетельствуют, что после этого продажи компании резко упали, пишет Reuters.

Производство осталось на том же уровне, поэтому избыток предложения заставил компанию пытаться найти новые рынки и увеличить свои складские мощности.

«Они утверждали, что захватили мою компанию, чтобы обеспечить Россию продовольствием. Но они не выполняют эту цель, это оправдание», — сказал Смирнов агентству Reuters.

Смирнов борется в суде за возвращение своей компании. Следующее слушание запланировано на 11 июля в Арбитражном суде Москвы.

«В июне новая назначенная государством руководящая команда Главпродукта предложила экспортировать продукцию на новые рынки, включая Северную Корею и Ближний Восток» — пишет Reuters — «Они также стремились увеличить продажи в Китае, на рынок, который составлял около одного процента продаж Главпродукта в прошлом году».

Как сообщалось, крупнейший производитель консервов в РФ компания Главпродукт, владельцем которой является гражданин США, будет использоваться для поставки продовольствия российской армии.

Это предприятие было изъято у Леонида Смирнова из Лос-Анджелеса и стало единственным активом, который перешел в России под контроль государства и имел американского владельца.

Российская прокуратура обвинила Смирнова и подконтрольные ему компании в выводе из России около 1,38 миллиарда рублей ($17 млн) с 2022 по 2024 год.

В марте российский суд постановил наложить арест на наличные, движимое имущество и активы, связанные с крупнейшим производителем консервов в РФ компанией Главпродукт и ее американским владельцем Леонидом Смирновым.

В октябре 2024 года президент России Владимир Путин издал указ о передаче Главпродукта и других активов, принадлежащих американской компании Universal Beverage и Смирнову, под «временное управление» российского государства, что даст Москве контроль над ведением бизнеса.

Смирнов жил в США после бегства из Советского Союза в 1970-х годах, но основал Главпродукт в России в конце 1990-х годов.