Правительство сократит расходы на субсидии

Проект государственного бюджета Украины на 2019 год предусматривает сокращение на 15,9 млрд грн (22,4%) расходов на жилищные субсидии, по сравнению с 2018 годом.

Такие показатели заложены в проекте Государственного бюджета на 2019 год, соответствующий законопроект №9000 зарегистрирован в Верховной Раде 15 сентября.

В частности, предусматривается выделение 55 млрд грн на субвенцию местным бюджетам на предоставление льгот и жилищных субсидий населению на оплату электроэнергии, природного газа, услуг тепло-, водоснабжения и водоотведения, квартирной платы, управление многоквартирным домом, обращения с бытовыми отходами, взносов за установку, обслуживание и замену узлов коммерческого учета воды и тепловой энергии, абонентского обслуживания для потребителей коммунальных услуг в многоквартирных домах по индивидуальным договорам.

Для сравнения, в 2018 году субвенции должны были составить 70,9 млрд грн.

На субвенцию на предоставление льгот и жилищных субсидий населению на приобретение твердого и жидкого бытового топлива и сжиженного газа предлагается выделить 2,9 млрд грн, на субвенцию на выплату помощи семьям с детьми, малообеспеченным семьям, лицам, не имеющим права на пенсию, лицам с инвалидностью, и других видов социальной помощи – 63 млрд грн.