Кабмин рассказал, как изменится начисление субсидий с 1 мая

Уже с 1 мая вступят в силу новые правила начисления субсидий. В частности, субсидий лишат владельцев автомобилей и просторных квартир, заявляет пресс-служба Кабинета министров.

"Уже в следующем отопительном сезоне субсидии будут выдаваться живыми деньгами, а это значит, что их получатели могут оставить себе сэкономленные в результате бережного потребления средства", - говорится в сообщении.

Субсидию не будут назначать, если в собственности семьи есть автомобиль, которому менее 5 лет, кроме мопеда и машины, предоставленной органом социальной защиты населения.

Субсидия отменяется, если площадь квартиры превышает 120 кв. метров, а дома - 200 кв. м, кроме детских домов семейного типа и приемных семей.

Доходы от аренды имущества, в частности, от сдачи в аренду квартиры, необходимо будет указывать в декларациях о доходах - в новой графе "другие доходы".

Те, кто претендует на субсидию, но не регистрируются в качестве безработных, так как работает без оформления, органы соцзащиты будут автоматически считать доход в размере 5286 гривен (три прожиточных минимума). Действительно безработным необходимо будет встать на учет в Центре занятости.

Также с 1 мая социальная норма на газовое отопление составит 4,5 куб.м на 1 кв.м площади, электроотопление - 30 кВт на 1 кв. м площади.

Внутренне перемещенные лица смогут оформить субсидию без договора аренды жилья - на основании заявления и декларации, с указанием домохозяйства.

Кабмин упростил процедуру получения субсидий для жителей объединенных территориальных громад. ОТГ имеют право принимать от граждан документы для оформления субсидии для передачи их органам соцзащиты.

Правительство намерено выдавать премии домохозяйствам за экономию ресурсов по итогам отопительного сезона.

"Под монетизацию подпадают сэкономленные домохозяйствами 150 киловатт электроэнергии, если этот ресурс используется для отопления, или 100 кубов газа. В денежном эквиваленте это около 700 гривен. Субсидиантам необходимо до 1 сентября подать заявление в местное управление соцзащиты населения, на основании которого будет осуществляться выплата денежного вознаграждения за энергоэффективность", - заявили в Кабмине.

Информацию об экономии каждый получатель субсидии может отслеживать в своей платежке или обратившись к поставщику газа или электроэнергии.

Напомним, в январе вступил в силу приказ Министерства финансов о монетизации субсидий.

Всеукраинское движение ОСМД заявило, что считает половинчатыми и неприемлемыми обнародованные Министерством финансов Украины предложения по монетизации субсидий по плате за содержание домов и придомовых территорий, вывозу мусора.