Правительство разработает модель развития Карпат

Рабочая группа должна через две недели представить механизмы по развитию региона

Рабочая группа правительства разрабатывает модель развития горных и высокогорных территорий Украины и создания благоприятных условий для населения.

Об этом сообщили в пресс-службе Министерства регионального развития, строительства и ЖКХ.

В Минрегионе должны разработать план экономического развития Карпат, социального обеспечения, развития транспортной инфраструктуры, здравоохранения, образования и экологии.

"Специфика рельефа делает территории труднодоступными, что выливается в низкую активность бизнеса, низкие объемы инвестиций, высокую трудовую миграцию. При таких условиях горным территориям сложно конкурировать с другими", - заявил председатель рабочей группы первый заместитель минрегиона Вячеслав Негода.

Он считает, что такую проблему частично может преодолеть реформа местного самоуправления и территориальной организации власти.

Напомним, в марте на Ивано-Франковщине состоялось совещание по вопросам развития горных территорий с премьер-министром Владимиром Гройсманом.

Также в марте правительство направило на рассмотрение Верховной Рады Украины проект закона О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно устойчивого развития и создания новых рабочих мест в горных и высокогорных населенных пунктах.