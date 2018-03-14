НБУ прекратил выпуск мелких монет

Национальный банк Украины (НБУ) прекратил чеканить монеты мелких номиналов 1, 2, 5 и 25 копеек.

Об этом сообщил исполняющий обязанности главы центробанка Яков Смолий во время пресс-конференции в Киеве, передает корреспондент НВ Бизнес.

"Национальный банк Украины прекращает чеканить монеты номиналом 1,2,5 и 25 копеек. Все эти номиналы разменных монет будут и далее находиться в обращении, однако в дальнейшем наличное обращение не будет пополняться новыми монетами указанных номиналов", - сказал он.

Монеты номиналами 1, 2, 5 и 25 копеек продолжат выполнять функцию средства платежа (денежная единица Украины - гривня - и в дальнейшем будет равна 100 копейкам).

Кроме того, с 1 июля в Украине будут применяться правила округления общих сумм наличных расчетов. Так, сумма чека, которая заканчивается на 1-4 коп., будет округляться в сторону уменьшения до ближайшей суммы, заканчивающейся на 0 коп., а сумма, которая заканчивается на 5-9 коп., будет округляться в сторону увеличения до ближайшей суммы, которая заканчивается на 0 коп.

"Цены от внедрения закругления не изменятся, а значит реализация этой инициативы не приведет к удорожанию товаров и услуг. Введение правил округления не окажет влияния на инфляцию как напрямую, так и опосредованно, поскольку речь идет о правилах округления всех товаров в чеке, а не о ценах на отдельные товары", - добавили в пресс-службе НБУ.

Смолий подчеркнул, что эти решения Национального банка направлены на повышение удобства и упрощения повседневного использования наличных украинцами, а также на стимулирование безналичных расчетов в стране.