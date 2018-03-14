"Железо" в карманах. НБУ прекращает печать мелких банкнот

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НБУ прекратит печатать банкноты номиналом 1, 2, 5 и 10 грн
Фото: NBU via flickr

НБУ прекратит печатать банкноты номиналом 1, 2, 5 и 10 грн

Национальный банк Украины (НБУ) прекратит эмиссию бумажных банкнот номиналом 1, 2, 5 и 10 грн и дополнительное пополнение ими денежного оборота. Однако, регулятор не намерен изымать эти банкноты из оборота.

Об этом сообщила пресс-служба Нацбанка.

"Украинцы смогут рассчитываться одновременно и новыми монетами, и банкнотами соответствующих номиналов неограниченный период времени - пока монеты постепенно не заменят банкноты в обращении. То есть бумажные деньги номиналом 1, 2, 5 и 10 гривни будут в обращении параллельно с металлическими, до последней бумажной гривни", - отметили в НБУ.

Вводиться в обращение новые монеты будут поэтапно:

  • 27 апреля 2018 года будут введены в обращение монеты номинальной стоимостью 1 и 2 гривни;
  • монеты номинальной стоимостью 5 и 10 гривни будут вводиться в обращение в 2019 - 2020 годах (точную дату Национальный банк сообщит дополнительно).
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