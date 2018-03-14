"Железо" в карманах. НБУ прекращает печать мелких банкнот

Национальный банк Украины (НБУ) прекратит эмиссию бумажных банкнот номиналом 1, 2, 5 и 10 грн и дополнительное пополнение ими денежного оборота. Однако, регулятор не намерен изымать эти банкноты из оборота.

Об этом сообщила пресс-служба Нацбанка.

"Украинцы смогут рассчитываться одновременно и новыми монетами, и банкнотами соответствующих номиналов неограниченный период времени - пока монеты постепенно не заменят банкноты в обращении. То есть бумажные деньги номиналом 1, 2, 5 и 10 гривни будут в обращении параллельно с металлическими, до последней бумажной гривни", - отметили в НБУ.

Вводиться в обращение новые монеты будут поэтапно: