Минэкономразвития предложило узаконить криптовалюты

Узаконить криптовалюты планируют реализовать до 2021 года в два этапа

Министерство экономического развития и торговли инициирует принятие Концепции государственной политики в сфере виртуальных активов и криптовалют.

Об этом сообщили в пресс-службе Минэкономразвития.

Концепция предлагает на законодательном уровне определения основных терминов, касающихся виртуальных активов, таких как виртуальная валюта (криптовалюта), виртуальные активы, ICO/ITO, майнинг, смарт-контракт, токен.

Концепцию планируют реализовать до 2021 года в два этапа.

Так, на первом этапе в 2018-2019 годах предусмотрено определение правового статуса криптовалют, признание субъектов хозяйствования, предоставляющих услуги по обмену криптовалют на фиатные валюты (традиционные валюты) и наоборот, мониторинг и анализ проблем и тенденций рынка виртуальных валют.

На втором этапе в 2020-2021 годах предусмотрены признание провайдеров кошельков-хранителей виртуальных валют субъектами первичного финансового мониторинга, разработка специальных законодательных актов относительно урегулирования использования виртуальных активов, смарт-контрактов и токенов (цифровая единица учета в рамках распределенного реестра записей в форме данных, который имеет криптографическую защиту, что может использоваться для удостоверения наличия прав на объекты гражданского права и обязательственные отношения), проведение ICO/ITO.

Предполагается, что реализация Концепции позволит защитить права потребителей в этой сфере и юридически классифицировать деятельность.

Также участники рынка получат возможность пользоваться банковскими услугами, официально привлекать иностранные инвестиции, проводить ICO/ITO как украинские компании, заключать смарт-контракты и осуществлять бартерные сделки по обмену товаров (услуг) на виртуальные валюты.

Реализация Концепции также позволит гармонизировать законодательство Украины в сфере виртуальных валют с законодательством ЕС.

Напомним, что в Украине статус криптовалюты сейчас законодательно не урегулирован. Ранее ряд народных депутатов предложили Верховной Раде легализовать оборот криптовалюты в Украине, зарегистрировав два законопроекта - №7183 и №7183-1.

Впрочем, регулятор - Нацкомиссия по ценным бумагам и фондовому рынку отказалась поддержать эти законопроекты в том виде, в котором они были поданы. Комиссия обращает внимание на недопустимость использования термина "криптовалюта", поскольку по своей сути это понятие является результатом финансового инжиниринга, а не "валютой".

В августе, стало известно, что в Украине готовят налоги на криптовалюты.