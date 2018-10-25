Минэкономразвития предложило узаконить криптовалюты

Министерство экономического развития и торговли инициирует принятие Концепции государственной политики в сфере виртуальных активов и криптовалют.
Об этом сообщили в пресс-службе Минэкономразвития.
Концепция предлагает на законодательном уровне определения основных терминов, касающихся виртуальных активов, таких как виртуальная валюта (криптовалюта), виртуальные активы, ICO/ITO, майнинг, смарт-контракт, токен.
Концепцию планируют реализовать до 2021 года в два этапа.
Так, на первом этапе в 2018-2019 годах предусмотрено определение правового статуса криптовалют, признание субъектов хозяйствования, предоставляющих услуги по обмену криптовалют на фиатные валюты (традиционные валюты) и наоборот, мониторинг и анализ проблем и тенденций рынка виртуальных валют.
На втором этапе в 2020-2021 годах предусмотрены признание провайдеров кошельков-хранителей виртуальных валют субъектами первичного финансового мониторинга, разработка специальных законодательных актов относительно урегулирования использования виртуальных активов, смарт-контрактов и токенов (цифровая единица учета в рамках распределенного реестра записей в форме данных, который имеет криптографическую защиту, что может использоваться для удостоверения наличия прав на объекты гражданского права и обязательственные отношения), проведение ICO/ITO.
Предполагается, что реализация Концепции позволит защитить права потребителей в этой сфере и юридически классифицировать деятельность.
Также участники рынка получат возможность пользоваться банковскими услугами, официально привлекать иностранные инвестиции, проводить ICO/ITO как украинские компании, заключать смарт-контракты и осуществлять бартерные сделки по обмену товаров (услуг) на виртуальные валюты.
Реализация Концепции также позволит гармонизировать законодательство Украины в сфере виртуальных валют с законодательством ЕС.
Напомним, что в Украине статус криптовалюты сейчас законодательно не урегулирован. Ранее ряд народных депутатов предложили Верховной Раде легализовать оборот криптовалюты в Украине, зарегистрировав два законопроекта - №7183 и №7183-1.
Впрочем, регулятор - Нацкомиссия по ценным бумагам и фондовому рынку отказалась поддержать эти законопроекты в том виде, в котором они были поданы. Комиссия обращает внимание на недопустимость использования термина "криптовалюта", поскольку по своей сути это понятие является результатом финансового инжиниринга, а не "валютой".
В августе, стало известно, что в Украине готовят налоги на криптовалюты.
Подпишитесь на журнал НВ по специальной цене
До конца ноября дешевле на 110 грн.
Оформите подписку на журнал на 12 месяцев всего за 559 грн.
Ваш промокод для оплаты онлайн — 89790834
Комментарии
Правила комментирования