Кабмин одобрил проверку АМКУ

В АМКУ придут с проверкой от премьера

Государственная аудиторская служба должна провести аудит Антимонопольного комитета Украины (АМКУ).

Такое решение принял Кабмин на заседании 13 июня, сообщает Правительственный портал.

"В ходе часа вопросов к правительству народный депутат предложил провести аудит АМКУ нашей аудитслужбой. Я пообещал, что это будет сделано на ближайшем заседании правительства", - сказал премьер-министр Владимир Гройсман, пишет Интерфакс-Украина.

Кроме того, министр Кабмина Александр Саенко заявил об огромном количестве жалоб и от центральных органов власти, и от органов местного самоуправления о фактах остановки или отмены, обжалования процедуры закупки, что приводит к неэффективному использованию средств.

В свою очередь премьер-министр подчеркнул, что "нужно, чтобы такие проверки были с конкретными фамилиями, конкретных людей", которые несут ответственность.

"Там же есть, соответствующие служащие, которые это все подписывают. Я бы хотел, чтобы страна их знала. Будем накапливать данные для роботы Антикоррупционного суда, будем помогать, заниматься волонтерством в данном вопросе", - добавил Гройсман.

Напомним, что АМКУ констатирует постоянный рост количества жалоб на публичные закупки. В частности, в прошлом месяце число поступивших жалоб выросло на 30,5% в сравнении с маем 2017 года. Согласно законодательству, АМКУ останавливает процедуру закупки на время рассмотрения жалобы.