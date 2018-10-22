Кабмин назвал причины роста цен на газ

Увеличение цены на газ – это вынужденный шаг, чтобы Украина могла дальше развиваться, сообщил департамент информации и коммуникаций с общественностью Секретариата Кабинета министров Украины.

В правительстве отметили, что Украине приходится выходить на внешние рынки, перезаимствовать деньги, чтобы обслуживать долги.

"Для этого стране необходимо сотрудничество с Международным валютным фондом. Без кредита МВФ страна оказалась бы на грани банкротства. В стране начался бы долларовый хаос и стремительный рост цен на товары и услуги. Государство вынуждено было бы сократить социальные программы и "заморозить" заработные платы и пенсии. Угроза вернуться в 90-е была бы реальной", – подчеркнули в сообщении.

Там также отметили, что переговоры с МВФ были сложными: кредиторы выдвигали требование приравнять цены на газ для населения до уровня промышленности. "При таких условиях платежка рядового украинца за отопление должна была вырасти на 60%. Правительство на это не соглашалось, приводив основной аргумент: доходы украинцев пока не позволяют платить рыночную цену на газ", – объяснили в Кабмине.

Результатом годовых переговоров стал компромисс: вместо 60% цена на газ с 1 ноября 2018-го вырастет на 23,5%.

"Это вынужденный шаг, чтобы страна могла дальше развиваться. Но государство защитит тех, кто нуждается в ее помощи – малообеспеченные граждане получат субсидию на оплату жилищно-коммунальных услуг. А уже с января 2019 году в Украине заработает монетизация субсидий", – добавили в Кабмине.

Напомним, что в минувшую пятницу Кабмин принял решение о повышении цен на газ для населения на 23,5% с 1 ноября 2018 года.

До этого времени цена газа для поставок населению и ТКЭ останется на прежнем уровне – 4 942 грн за 1 тыс. куб. м, а для конечного потребителя с учетом НДС и других сборов – 6 958 грн за 1 тыс. куб. м. С 1 ноября конечная цена для населения составит 8 593 грн за 1 тыс. куб. м газа.

Напомним, что Украина находится в сложном переговорном процессе с МВФ по газовому вопросу еще с июля 2017 года. Миссия МВФ с 6 по 19 сентября этого года работала в Киеве.

Как сообщил глава правления Нафтогаза Андрей Коболев, Украина договорилась с МВФ о постепенном повышении цены на газ. По его словам, с представителями миссии Фонда достигнута "принципиальная договоренность". Предполагается, что цена на газ будет доведена до уровня импортного паритета до 2020 года, то есть в течение двух лет.