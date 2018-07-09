И снова немцы. Компании из Германии заподозрили в незаконных поставках в оккупированный Крым

Две немецкие компании заподозрены в поставках в Крым в обход санкций через порт Кавказ (на фото)

Две немецкие судоходные компании заподозрены в нарушении санкций, введенных Евросоюзом против России за аннексию украинского полуострова Крым.

Об этом сообщила радиостанция Deutschlandfunk (DLF), передает DW.

По сведениям радиостанции, компании Hansa Heavy Lift из Гамбурга и Heinz Corleis KG из Штаде доставили в РФ титановую руду (ильменит), которая затем оказалась в Крыму.

Прокуратура Гамбурга подтвердила DLF, что против Hansa Heavy Lift и Heinz Corleis KG поданы заявления о совершении правонарушения и что эти обвинения проверяются

В ноябре и декабре 2017 года Hansa Heavy Lift и Heinz Corleis KG доставили в российский порт Кавказ, находящийся в Керченском проливе, в общей сложности около 35 тыс. тонн титановой руды из Норвегии, передает DLF. Руда была перегружена на воде на борт российского корабля Нефтерудовоз-2, который затем, как утверждает DLF, направился в расположенный в 20 км порт в Крыму.

В Крыму находится предприятие Крымский титан, производящее диоксид титана для лакокрасочной и других отраслей промышленности. Титановую руду используют и в оборонной промышленности, поэтому неясно, подпадает ли она под санкции ЕС против России, но в то же время ее поставка в Крым однозначно запрещена, отмечают журналисты. Между тем в Heavy Lift и Heinz Corleis KG заявили, что не знали, что руда окажется на аннексированном РФ полуострове, но ее поставки в РФ санкциям не противоречат.

О том, что корабль с рудой направился в Крым, радиостанции DLF рассказал, в частности, главный редактор информационного портала blackseanews.net, глава наблюдательного совета украинской НКО Майдан иностранных дел Андрей Клименко. По его словам, сама Россия в поставках ильемнита не нуждается, так как его в достаточном количестве добывают на Урале. Европейские фирмы должны учесть, что порт Кавказ используется для обхода санкций, считает Клименко.

Прокуратура Гамбурга подтвердила проверку обвинений против Hansa Heavy Lift и Heinz Corleis KG. Между тем МИД Норвегии сообщил о расследовании против норвежской компании Titania kronos, добывшей предположительно поставленную в Крым руду, передает DLF. Норвегия, не входящая в состав ЕС, ранее присоединилась к санкциям, введенным в связи с аннексией Крыма.

Напомним, что в конце 2017 года Украина обвинила немецкие компании Adidas, Puma и DHL в незаконной работе в аннексированном Крыму.

Позже Управление Службы безопасности Украины в АР Крым открыло уголовное производство для расследования возможной работы немецких компаний DHL Express, Adidas и Puma на аннексированном полуострове.

Напомним, что Россия аннексировала Крым в марте 2014 года. 16 марта 2014 года оккупационными властями был проведен так называемый "референдум о независимости АР Крым". Самопровозглашенные крымские власти заявили, что 96% принявших в нем участие высказались за присоединение Крыма к России. 18 марта в Кремле был подписан так называемый "договор" о принятии в состав РФ Крыма и Севастополя.

Международные организации, в том числе Генеральная ассамблея ООН, признали оккупацию и аннексию Крыма незаконными и осудили действия России. Против РФ были применены экономические санкции.