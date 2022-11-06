Just business. Почему Турция заинтересована в сохранении полноценной работы «Зерновой инициативы» в портах Украины 6 ноября, 11:07 Реджеп Тайип Эрдоган и Владимир Зеленский во Львове 18 августа 2022 года (Фото:Ukrainian Presidential Press Service/Handout via REUTERS)

Турецкие компании могут получать дополнительные доходы от работы «Зерновой инициативы» ООН в портах Украины. Как они зарабатывают?

Турецкие компании могут являться одними из главных выгодоприобретателей после запуска «Зерновой инициативы» ООН. Поэтому Турция заинтересована в сохранении и развитии судоходства в украинском сегменте Черного моря. Об этом говорится в статье НВ Бизнес Зерновой коридор Эрдогана. Почему Путин не смог остановить экспорт из морских портов Украины и какие еще пути доступны украинскому бизнесу?

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Андрей Клименко из Института Черноморских стратегических исследований обратил внимание, что в сентябре 32% судов, вышедших из порта Черноморск в рамках «Зерновой инициативы», принадлежали именно судовладельцам из Турции.

Собеседники НВ Бизнес в сфере морской логистики говорят, что очень активны и турецкие зернотрейдеры, скупающие украинское зерно с большим дисконтом. Они накапливают продукцию в румынской Констанце, а затем перепродают крупными партиями на более выгодных условиях.

Согласно официальным данным ООН, Турция является одним из двух ключевых покупателей украинского зерна, которое идет из Украины в рамках «Зерновой инициативы».

Поэтому возможно, что получение дополнительной выгоды Турцией и политических баллов ее президентом Эрдоганом может стать лучшей гарантией увеличения и расширения экспорта через морские порты Украины.