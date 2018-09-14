Евросоюз выделил Украине €1 млрд

Представители Украины и Европейского Союза подписали меморандум о взаимопонимании и кредитное соглашение относительно предоставления Четвертой программы макрофинансовой помощи ЕС Украине (MFA IV) на €1 млрд.

Со стороны Украины документы подписали и.о. министра финансов Оксана Маркарова и глава Национального банка Яков Смолий, со стороны ЕС – председатель Европейской комиссии по вопросам евро и финансовой стабильности Валдис Домбровскис, передает пресс-служба министерства.

На подписании также присутствовали президент Украины Петр Порошенко и премьер-министр Владимир Гройсман.

В ближайшее время Министерство финансов совместно с Министерством иностранных дел внесет предложение президенту о необходимости неотложного внесения на рассмотрение Верховной Рады проекта закона о ратификации этих договоров.

"Хочу выразить благодарность за оперативность и конструктивность Европейской стороны во внедрении новой программы макрофинансовой помощи ЕС для Украины", – отметила Маркарова.

Транши макрофинансовой помощи в рамках этих договоренностей будут распределены равномерно, по €500 млн каждый. При этом ожидается, что первый транш поступит в Украину осенью этого года после завершения сторонами внутренних процедур, необходимых для вступления в силу подписанных документов и выполнения Украиной условий предоставления первого транша.

Второй транш должен поступить весной 2019 года по результатам оценки выполнения Украиной мероприятий по реформированию соответствующих секторов реализации государственной политики.

Напомним, что среди условий европейская сторона выдвигает надлежащее управление и борьбу с коррупцией, эффективное управление государственными финансами, приватизация и реформа управления государственными предприятиями, корпоративное управление в государственных банках и банковский надзор, реформа энергетического сектора, системы охраны здоровья и социальной защиты.

В марте 2017 года Еврокомиссия одобрила выделение €600 млн макрофинансовой помощи Украине. В Брюсселе, в частности, ожидали, что в Киеве будет принято без промедления закон об отмене запрета на экспорт древесины.

В декабре Еврокомиссия отказала Украине в выплате €600 млн, поскольку Украина не выполнила ряд обязательных условий: снятие запрета на экспорт леса-кругляка, запуск автоматической проверки электронной декларации, закон о кредитном реестр Нацбанка и проверка информации о бенефициарах владельцев компаний.

При этом 13 декабря Украина подала новую заявку на получение новой макрофинансовой помощи от ЕС.

В марте этого года в Еврокомиссии заявили о планах предоставить Украине €1 млрд в рамках соответствующего запроса власти Украины для поддержки структурных реформ и достижения экономической стабилизации.

Позже Комитет по иностранным делам Европарламента одобрил €1 млрд макрофинансовой помощи Украине.

13 июня Европарламент утвердил €1 млрд финпомощи Украине. 9 июля, решение о выделении €1 млрд Украине от ЕС вступило в силу.

В конце августа Украина согласовала условия получения €1 млрд макрофинансовой помощи от ЕС.