Украина стала на шаг ближе к получению €1 млрд от ЕС

Комитет по иностранным делам Европарламента в среду, 16 мая, одобрил предоставление макрофинансовой помощи Украине на общую сумму €1 млрд.

Об этом сообщил журналист Радіо Свобода Рикард Йозвяк на своей Twitter-странице.

"Комитет по иностранным делам Европарламента проголосовал за предоставление макрофинансовой помощи для Украины, но добавил поправку, согласно которой "состав Центральной избирательной комиссии Украины должен отражать политический баланс, представляющий все политические силы, особенно те, которые представлены в Раде", - написал он.

Напомним, что в марте 2017 года Еврокомиссия одобрила выделение €600 млн макрофинансовой помощи Украине. В Брюсселе, в частности, ожидали, что в Киеве будет принято без промедления закон об отмене запрета на экспорт древесины.

В декабре Еврокомиссия отказала Украине в выплате €600 млн, поскольку Украина не выполнила ряд обязательных условий: снятие запрета на экспорт леса-кругляка, запуск автоматической проверки электронной декларации, закон о кредитном реестр Нацбанка и проверка информации о бенефициарах владельцев компаний.

При этом, 13 декабря, Украина подала новую заявку на получение новой макрофинансовой помощи от ЕС.

В марте этого года в Еврокомиссии заявили о планах предоставить Украине €1 млрд в рамках соответствующего запроса власти Украины для поддержки структурных реформ и достижения экономической стабилизации.