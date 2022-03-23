Убить Газпром. В Госдуме РФ призвали отказаться от экспорта энергоресурсов в недружественные страны 23 марта, 18:44 Цей матеріал також доступний українською Газпром (Фото:REUTERS/Dado Ruvic/Illustration/File Photo)

В российской Госдуме предложили отказаться от экспорта энергоресурсов в ЕС и США, которые считаются недружественными государствами. Но оказалось, что продажи газа в эти страны обеспечивают почти 2/3 выручки Газпрома.

В России предложили прекратить поставки энергоресурсов в США, Европу и другие страны, которые поддерживают антироссийские санкции. Об этом заявил Владимир Кошелев, депутат Госдумы РФ от ЛДПР. Он считает, что такое решение приведет к массовой остановке производств в недружественных странах.

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Российское информационное агентство Интерфакс сразу же сообщило, что Газпром в январе 2022 года (последние оперативные данные) экспортировал в группу недружественных стран 7,146 млрд куб. м газа на сумму $5,99 млрд.

Выборка охватывает поставки российского газа в 20 стран: Австрия, Болгария, Швейцария, Чехия, Германия, Дания, Эстония, Финляндия, Франция, Греция, Хорватия, Венгрия, Италия, Литва, Латвия, Македония, Нидерланды, Польша, Румыния и Словакия.



Суммарная выручка от экспорта российского газа в январе 2022 года составила рекордные $9,75 млрд. То есть депутат предлагает Газпрому отказаться почти от двух третей своих доходов.

Ранее диктатор Владимир Путин распорядился перевести оплату поставок российского газа на экспорт в недружественные страны в российские рубли.

7 марта в России утвердили список недружественных государств. Он включает страны, которые ввели санкции против РФ.

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