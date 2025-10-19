Деньги недели. Украина увеличит агроэкспорт в ЕС, РФ теряет ключевого покупателя нефти, Укрэнерго не ожидает блэкаута

19 октября, 09:01
ЕС существенно увеличил беспошлинные квоты на экспорт украинской агропродукции (Фото: REUTERS/Yves Herman/File Photo)

NV Бизнес выбрал главные новости экономики, самые интересные заявления и показательные цифры уходящей недели

Украина и Евросоюз 15 октября достигли финального согласия по обновлению торговой части Соглашения об ассоциации, что расширяет возможности доступа к рынку ЕС для украинских агропроизводителей.

По этому соглашению для ряда украинских агропродовольственных товаров выросли объемы беспошлинных квот, сообщил Украинский клуб аграрного бизнеса (УКАБ).

