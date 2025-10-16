Украина и Евросоюз 15 октября достигли финального согласия по обновлению торговой части Соглашения об ассоциации, что расширяет возможности доступа к рынку ЕС для украинских агропроизводителей.

Об этом сообщил Украинский клуб аграрного бизнеса (УКАБ).

Отмечается, что по этому соглашению украинские агропищевые товары получили увеличенные объемы беспошлинных квот на ключевые товары.

При этом наибольший рост объемов беспошлинных поставок, по сравнению с 2021 годом, получили:

мед: квота выросла в 5,8 раза, с 6 000 до 35 000 тонн;

сахар: квота на белый сахар увеличилась в 5 раз, с 20 000 до 100 000 тонн;

сухое обезжиренное молоко: объем увеличился в 3,1 раза, с 5 000 до 15 400 тонн;

яйца: объем квоты вырос в 3 раза, с 6 000 до 18 000 тонн;

мясо птицы: квота увеличена на 33%, с 90 000 до 120 000 тонн.

Инфографика: УКАБ

Кроме того, значительный рост продемонстрировали квоты на переработанную продукцию.

Так квота на отруби и их остатки увеличилась с 21 000 до 85 000 тонн, а на ячменную крупу и шрот — с 7 800 до 33 200 тонн.

Инфографика: УКАБ

«Соглашение также предусматривает полную либерализацию торговли для менее чувствительных продуктов. Это означает, что тарифные квоты отменяются для таких товаров, как: грибы, ферментированное молоко, переработанное молоко и сливки, пищевые препараты», — сообщил УКАБ — «В то же время появляются новые категории квот для выделенной продукции — это товары, для которых отдельную беспошлинную квоту, выделив их из состава большей, общей квоты. Ранее объемы экспорта таких товаров засчитывались в пределах квоты на сырье, из которого они изготовлены».

Инфографика: УКАБ

Инфографика: УКАБ

В частности, отделена из существующих квот мука из пшеницы, ячменя и кукурузы, экспорт которой ранее учитывался в общих квотах на пшеницу, кукурузу и ячмень.

«Это нововведение будет стимулировать экспорт продукции с высокой добавленной стоимостью», — сообщил УКАБ, — «Теперь экспортеры могут беспошлинно поставить в ЕС не только 1,3 млн тонн пшеницы, но и дополнительно 30 000 тонн муки из нее».

Поскольку обновленная договоренность учитывает интересы обеих сторон, то со своей стороны, Украина также увеличит объемы квот для европейских товаров, в частности на свинину — с 20 000 до 45 000 тонн, мясо птицы — с 20 000 до 120 000 тонн и сахар — с 40 000 до 100 000 тонн.

Как сообщалось, Украина и Европейский Союз 14 октября приняли решение об отмене части тарифов и увеличение квот на экспорт украинской аграрной продукции в ЕС.

По словам вице-премьер-министра по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Тараса Качки, украинские экспортеры смогут воспользоваться новым торговым режимом уже в 2025 году.

Он подчеркнул, что решение является двусторонним и действует бессрочно. При этом следующий пересмотр в сторону увеличения доступа на рынок ЕС состоится в 2028 году.

В июле Тарас Качка сообщал, что новые торговые договоренности между Украиной и ЕС предусматривают существенное увеличение квот на экспорт агропродукции. «Мы договорились с ЕС обновить соглашение о свободной торговле, которое позволяет сохранить объемы торговли, достигнутые за время действия автономных торговых преференций», — заявлял он.

Качка сообщил, что из 40 квот на экспорт украинской продукции в страны ЕС пять либерализованы в целом (грибы, продукты из ферментированного молока, пищевые добавки), в четырех квотах либерализованы отдельные товары (например, виноградный сок, фруктозу, более жирные виды сухого молока), а четыре квоты перекомпонованы.

С июня 2022-го по июнь 2025 года для Украины в связи с полномасштабным российским вторжением действовали автономные торговые преференции.