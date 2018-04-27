Печерск: хроники преображения

В самом сердце нашей столицы – на Печерске, в том месте, где Кловский спуск плавно вливается в улицу Мечникова, в самом разгаре строительство суперсовременного элитного жилого комплекса Signature по адресу ул. Мечникова, 11А.

Этот жилой комплекс премиум-класса, состоящий из трех уникальных по своей форме домов-башен со стилобатным основанием будет одной из самых знаковых ново­строек Печерска. В пространстве стилобата, согласно европей­ским канонам, будут распо­ложены рестораны, супермаркет и концертный зал.

Мы решили выяснить, в чем заключается ка­чественное отличие ЖК Signature от подобных, и почему уже сейчас этот жилой комплекс VIP-класса претендует на звание лучшего среди равных.

Сильные стороны проекта – оригинальная концепция, параметрическая архитектура, разработкой которой занималось немецкое дизайнерское бюро Schmidhuber, инновационные инженерные решения и строительные материалы высочайшего качества, поставляемые из Европы по спецзаказу застройщика. Но, всегда ведь интересны детали!

О них и пойдет речь.

Уникальность. Это уникальный отечественный проект как с архитектурной, так и с инженерной точки зрения. Аналоги Signature можно найти исключительно на европейском и американском рынках.

Свобода планирования. Речь о планировке каждой кварти­ры, количество которых равно 171. Каждый владелец апартаментов в Signature сможет реализовать свои пространственные предпочтения в соответствии с персональными запросами. Заботясь о комфорте жителей, застройщик уже сейчас предлагает комплексные услуги по дизай­нерскому ремонту квартир в сотрудни­честве с лучшими дизайн-студиями страны.

Высший класс качества – от вдумчивой реализации концепции «Город в городе» и уникальных инженерно-технических характеристик до выбора самых современных и высококлассных стро­ительных материалов. ЖК Signature – пре­красный образец смарт-апартаментов luxury- класса с системой интел­лектуального управления.

Параметризм – проектирование с использованием новейших вычислительных технологий и методов цифрового моделирования, заимствованных из автомобильной и авиационной промышленности, которые помогают менять параметры проекта в реальном времени.

Панорамное осте­кление. Монолитно-каркасный тип башенного строения ЖК Signature, расположенного на улице Мечникова, 11А, предполагает панорамное остекление с подъемно-раздвижной системой. Создатели остановили свой выбор на продукции немецкой компании SCHÜCO – мирового лидера по производству и поставке иннова­ционных ограждающих конструкций.

Обычно подобные окна используются для остекления элитных коттеджей, но впервые — для остекления квартир VIP-класса. По сравнению со стандартными створчатыми, раздвижная конструкция панорамных окон позволяет увеличить степень панорамного обзора. И в квартире на Печерске есть чем полюбоваться из такого окна. Все оконные конструкции имеют усиленное сопротивление ветровым нагрузкам, а толщина внешних стекол стеклопа­кета – 12 мм.

Бетонное литье. Монолитно-каркасная технология предполагает литье бетонных плит. В ЖК Signature используют специальные термовстав­ки, которые позволяют избежать так называемого мостика холода. О комфортном микроклимате в апартаментах можно не беспокоиться.

Энергоэффективность. ЖК Signature – первый в Украине жилой комплекс, прошедший сертификацию по стандарту BREEAM. Залог такого успеха, к примеру, это двухкамерные энергосберегающие и солнцезащитные стеклопакеты (пространство между стеклами заполонено аргоном) и дистанционные рамки с улучшенной термоизо­ляцией. На наружных стеклах предусмотрено специальное напыление из серебра.

Высокий класс безопасности. Внутренняя смарт-система безопасности, работающая круглосуточно, позволяет отслеживать и вовремя устранять малейшие отклонения от нормы — от сломавшегося крана до пожароопасной ситуации.

Лифты. Здесь будут установлены знаменитые швейцар­ские лифты Schindler, грузоподъемность которых – 1000-1500 кг. Предусмотрена система потокового разделения лифтов (отдельные лифты для жителей и для обслуживающего персонала). В лифтах, используемых жителями, можно подняться сразу из паркинга без пересадки в зоне лобби.

Вода. Магистральные водопроводные трубы в ЖК Signature сделаны из нержавеющей стали. Дополнительно вода будет очищаться с помощью прогрессивной системы обратного осмоса в чистейшую и полезную воду, которую пьете в свое удовольствие.

Личный комфорт каждого живущего в Signature. Исключительно для людей, которые будут здесь жить, задуман SPA-центр под названием Blue Lagооn. Только представьте, в персональном распоряжении каждого из жильцов – 1350 метров, отведенных для спортивных занятий и приятнейшего релакса.

Бытовые нюансы. За сервис от Signature будет отвечать внутренняя служба эксплуатации комплекса в режиме 24/7, который характерен для самых лучших мировых отелей. В распоряжении каждого из жильцов – консьерж-сервис, который позаботится о тысяче мелочей: от бронирования билетов до ухода за вашими растениями. Парковка, мойка и мелкий ремонт вашего автомобиля, услуги химчистки и прачечной – уже не ваши заботы.

О том, чем еще может поразить и порадовать ЖК Signature, можно узнать здесь:

www.signature.ua

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