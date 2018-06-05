Инновации, которые создают традиции

Открывая летний сезон аллеи светомузыкальных фонтанов, ЖК «Бульвар Фонтанов» не только поддерживает культурно-исторические традиции Киева, как одной из самых зеленых столиц Европы, но и создает новую уникальную экосистему для комфортной и безопасной жизни.

Девелоперская компания City One Development уверена, что для великих дел нужно неутомимое постоянство. Мало создать гармоничный архитектурный ансамбль, уже ставший визитной карточкой древнего Печерска, нужно завоевать признание профессионалов, назвавших «Бульвар Фонтанов» – лучшим жилым комплексом в Европе по версии International Property Awards.

Недостаточно заявить о премиальном качестве жилья, необходимо каждый день подтверждать свой исключительный статус, проявляя комплексный инновационный подход к решению всех вопросов комфорта и безопасности. Нужно не просто строить квадратные метры площадей, а создавать идеальный вариант жилого пространства, органично вписанного в окружающий исторический ландшафт и продолжающего лучшие традиции аутентичной городской среды. Поэтому, открывая второй год подряд летний сезон на собственной грандиозной аллее светомузыкальных фонтанов, являющейся смысловой доминантой всего комплекса и мощным магнитом притяжения в центре современного мегаполиса, «Бульвар Фонтанов» продолжает совершенствоваться.

Недостаточно заявить о премиальном качестве жилья, необходимо каждый день подтверждать свой исключительный статус

«Наш каскад фонтанов – уникальный авторский проект, созданный лучшими профессионалами специально для нашего комплекса, – подтверждает Светлана Касамара, руководитель центра продаж ЖК «Бульвар Фонтанов». – В этом году запуск и модернизация аллеи осуществлялись с помощью специальной компьютерной программы, которая позволяет фонтанам работать как в автоматическом, так и в индивидуально подобранном под каждую мелодию режиме».

Свидетелями первого светомузыкального шоу сезона стали жители квартала и их гости, собравшиеся на романтичную семейную вечеринку под открытым небом в первый день лета. В уютную лаунж-зону с мягкой мебелью превратилась вся зеленая зона комплекса, уютные террасы каскада фонтанов и инновационные для нашего города «дворы без машин». Кроме ледяного шампанского и клубники, романтическое настроение вечера создавала живая музыка в исполнении кавер-группы CHICA-BAND. А ноту азарта и страсти внесли розыгрыши призов от партнеров комплекса – ювелирного бутика Jewelry Concept Store, украинского дизайнера Юлии Сухоруковой, бутика BOTTEGA, салона красоты Beauty Park Studio, бутика нишевой парфюмерии и профессиональной косметики Niche и фитнес клуба GYMMMAXX.

Для самых взыскательных гостей – детей – организаторы подготовили вкусные и полезные угощения, познавательные мастер-классы и конкурсы в творческой зоне, а также разнообразные игры и развлечения, организованные при поддержке Академии счастья LeapKids, детского коррекционного клуба «Мрія» и компании Moll. А завершившее вечер светомузыкальное шоу – стало эффектной иллюстрацией того, что ЖК «Бульвар Фонтанов» является настоящим городом фонтанов, где неповторимый тандем воды, света и музыки создает уникальную по комфорту и качеству экосистему. Соединив в себе традиции тихой и здоровой загородной жизни с исключительным удобством развитой городской инфраструктуры и транспортной доступностью, обеспечив жильцов самыми современными системами безопасности и сервисными службами, а также блестяще применив современные экологичные подходы в проектировании комплекса.

Информационная справка:

ЖК «Бульвар Фонтанов» - комплекс премиум-класса, который расположен в историческом центре города Киева, на пересечении улиц Саперное Поле и Иоанна Павла ІІ. Один из немногих комплексов страны, где реализуется инновационная концепция - двор без машин. Для удобства жителей и гостей ЖК спроектирован трехуровневый подземный паркинг для автомобилей. Изюминкой комплекса является каскад фонтанов, длина которого составит 150 м, высота струй - от 2 до 6 метров. Площадь комплекса под строительство занимает - 4,06 га, общая площадь - около 179 тыс. кв. м, общая площадь квартир - 83660 тыс. кв. м, общая площадь нежилых помещений - 12786 тыс. кв. м, количество домов - 4, количество этажей - 8-24, количество квартир - 811, емкость паркинга - 900 м / мест.

Заказчиком проекта «Бульвар Фонтанов» является инвестиционно-девелоперская компания UDP, девелопер проекта - компания City One Development, генеральный подрядчик - строительная компания Devenstroy.