Из Европы и Северной Америки. Meest запустил бесплатную доставку гуманитарной помощи в Украину 16 марта, 12:27 Цей матеріал також доступний українською Гуманитарная помощь для Украины (Фото:Meest)

Meest запустил бесплатную доставку гуманитарной помощи Украине из стран Европы и Северной Америки.

«Meest принимает помощь от всех желающих. Для организации отправки гуманитарной помощи нужно обратиться в одно из представительств в США, Канаде, Италии, Польше, Греции, Великобритании, Германии или Франции. В кратчайшие сроки компания организует отправку помощи в организации, отвечающие за ее распространение в Украине», — рассказывают в компании.

Требования к упаковке гуманитарной помощи:

Упаковка может быть картонная или пластиковая;

Максимальный вес каждой упаковки — 30 кг;

Необходимо отдельно паковать товары по категориям;

К упаковке с гуманитарной помощью необходимо прикрепить лист А4 с подробным описанием содержимого коробки;

Не нужно указывать адрес получателя в Украине. Вся гуманитарная помощь будет доставлена ​​на склад компании во Львове и разослана между разными аккредитованными организациями в Украине, которые собирают и распространяют помощь там, где это необходимо.

Среда, 16 марта — 21-й день оборонных усилий всей Украины на фоне полномасштабного вторжения РФ. Сегодня Международный суд ООН в Гааге объявит решение об ограничительных мерах, которые Украина требует против России в рамках иска о геноциде.



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