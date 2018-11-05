На таможне большой передел: полиция, СБУ, другие – владелец крупного порта

Андрей Ставницер рассказал о том, зачем Укрзализныце нужен конкурентный рынок ж/д перевозок, о переделе на таможне и о развитии портовой отрасли.

Морские порты c января по сентябрь 2018 года перевалили 95,9 млн тонн грузов, что на 1,7% меньше, чем за аналогичный период годом ранее. Снижение объема обработки зафиксировано по двум основным группам товаров: зерну – на 8,9% (26,9 млн тонн), железорудному сырью – на 3,5% (20,4 млн тонн).

Однако не все так плохо. За 9 месяцев перевалка импортных грузов выросла на 19,6% – до 16,4 млн тонн. Позитивную динамику по импорту показывали руды цветных металлов – рост на 18,8% и уголь – рост на 3,4%.

Также в морских портах страны возросла перевалка грузов в контейнерах – до 591,3 тыс. TEU, что на 40,6% превышает показатель за аналогичный период предыдущего года. При этом, грузооборот транзитных грузов уменьшился на 6,9% в сравнении с годом ранее, и составил 8 млн тонн.

Владелец порта ТИС Андрей Ставницер рассказал НВ Бизнес, почему морпортам нужен закон о концессии, что сейчас происходит с защитой прав собственности, и что будет с инвестициями.

– Что сейчас происходит в портовой отрасли?

– В этом году есть определенное падение по всем портам Украины, где-то на уровне 10-12%. Это касается абсолютно всех грузов, кроме контейнерных. Они наоборот растут и их рост может составить 15%.

В целом ситуация в портах, конечно, сложная. В первую очередь, сказывается недостаток законодательной базы. Поэтому очень нужен закон о концессии, который сегодня обсуждается.

– Что этот закон даст?

– Ожидается, что он позволит наконец-то регламентировать отношения между инвесторами в портовой отрасли и государством.

– С чем связано то снижение, что мы имеем сейчас?

– Падение общего грузопотока – это мировая конъюнктура в первую очередь угольно-рудной группы. Рост контейнерных грузоперевозок говорит о росте ВВП и благосостояния. Это значит, люди зарабатывают больше денег, они больше покупают импортных товаров. Это хороший признак выздоровления экономики.

Транзит за последние 5 лет упал в 3,5 раза, и это при уникальном географическом расположении страны

– Интересна ли эта отрасль для инвестиций сейчас?

– Нет. Без закона о концессии крупные игроки в портовую отрасль не придут. Также нужно создать легальное поле для инвестирования в Украину. Ожидаю, что этот закон позволит большим портовым операторам начать по-крупному вкладывать.

– А что сейчас происходит с защитой инвестиций, с защитой прав собственности? Насколько это вообще развито?

– Мы чувствуем себя уверенно, потому что то, чем мы владеем, мы построили на своей земле за свои деньги. Те, кто сегодня имеют собственность в портах на базе договоров совместной деятельности, аренды и так далее, чувствуют себя не так комфортно. Они понимают, что в любой момент государство может разорвать с ними отношения в силу того, что эта форма взаимодействия не перспективна. Они имеет массу минусов и массу слабых сторон.

– Этот закон урегулирует эти проблемы?

– Думаю, да. Кроме того, ЕБРР помогает его протолкнуть, помогает профинансировать консалтинг по разработке этого закона.

– Что еще должно сделать государство, для того чтобы как-то облегчить ваш труд?

– Основной проблемой является железная дорога, ее нужно реформировать. Также нужно пускать частную тягу на пути общего пользования, частные локомотивы. Без этого Украина не сможет развить свой ни транзитный, ни транспортный потенциал. Поэтому Укрзализниця должна становится более гибкой, впускать частные инвестиции.

– Если говорить о размере портовых сборов, сборов за экологию и всего остального. Когда-то их размер был значительным, и он отпугивал определенным образом приход новых операторов на рынок. Что сейчас?

– Портовые сборы в Украине действительно большие, но их уменьшение не даст быстрого притока грузопотока. Это комплексный вопрос, нужно смотреть на конкретные грузопотоки, которые мы можем себе забрать. Что касается экологических проблем, то сейчас на визировании у президента Петра Порошенко находится закон, который полностью решит проблемы экологического характера в портах и закроет коррупционную лавочку по балластным водам, по радиологическому контролю и так далее. Надеюсь, что он в ближайшие буквально пару недель будет решен.

– Вопрос по поводу коррупционных моментов. Таможня довольно активно работала негативно, многие жаловались. Как сейчас обстоят дела?

– Сейчас большой передел на таможне. Там все перемешалось: полиция, СБУ, все другие. Одесская таможня ничем не отличается от любой другой в Украине. Это один и тот же орган по всей стране.

– Вы планируете какие-то инвестиции в ближайшее время?

– Инвестируем в железную дорогу. Уже подписан меморандум о дноуглублении, которое сделает более привлекательными для грузовладельцев порт Южный. Глубина в части лимана будет увеличена до 19 метров. Это значит, что стивидорные операторы, работающие в Южном – а это госпредприятие МТП Южный, Одесский припортовый завод, все терминалы ТИС, Бориваж, Дельта Вилмар, Рисойл, Олсидз, Сисайд, Терминал Стивидоринг и Ко, Укртранснефть, то есть 10 крупных налогоплательщиков – смогут наконец оказаться в равных условиях с государственным портом, у которого уже 4 года есть глубины в 19 метров, а скоро они будут увеличены до 21 метра.

Нужно пускать частную тягу на пути общего пользования, частные локомотивы. Без этого Украина не сможет развить свой ни транзитный, ни транспортный потенциал

– Что нужно сделать Украине для того, чтобы мы стали конкурентными в сравнении с другими странами?

– Укрзализныця должна решить вопрос с тягой. Нужно заменить порядка 500 локомотивов. 20-30 локомотивов General Electric не решит эту проблему. Также нужно решить вопрос с таможней. Дело в том, что транзит в Украине де-факто является реэкспортом. Он очень сложный с документальной точки зрения, поэтому транзитные грузы уходят в другие страны. Транзит за последние 5 лет упал в 3,5 раза, и это при уникальном географическом расположении страны.

Должны зайти частные инвесторы, которые отстроят убитую инфраструктуру портов и железной дороги. Нужно принять адекватный закон о трансшипменте, упростить экологический и таможенный контроль. Принять экономически обоснованную методику портовых сборов и побороть коррупцию.