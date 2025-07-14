Он один из немногих западных лидеров, который выбрал не только работать в Украине, но и оставаться с ней в самые трудные моменты. Под обстрелами в Херсоне, среди гуманитарных рейсов и экстренных решений в первые дни масштабной войны Карновски не просто выполнял обязанности, но и помогал запускать гуманитарные поезда, работая независимым членом наблюдательного совета Укрзализныци и Укрпочты. Сегодня он, как CEO Кредобанка, остается в фокусе ключевых экономических процессов страны. В разговоре с NV Якуб Карновски рассказал, почему приехал в Украину, какие болезненные решения принимал и что для него значит настоящее лидерство.

«Моя история с Украиной началась с Майдана»

— Господин Якуб, вы получили успешную карьеру в Польше и международных институтах. Работали во Всемирном банке, возглавляли всю группу PKP. Что привело вас в Украину?

— Это не совсем так, что я работал исключительно в Польше. Шесть лет я представлял группу стран во Всемирном банке в Вашингтоне — Польшу, Швейцарию, Сербию и Черногорию, а также Азербайджан, Кыргызстан, Узбекистан, Таджикистан и Туркменистан. Именно там я хорошо выучил русский, хотя в школе он тоже был обязательным — да, я настолько стар (улыбается).

Но Украина стала для меня особенной еще в 2004 году, когда был первый Майдан. Я наблюдал за событиями и очень четко чувствовал — это не просто митинг против сфальсифицированных выборов, это борьба за достоинство. У меня нет украинского происхождения, нет родственников во Львове или еще где-то в Украине, но именно с того момента моя симпатия к вашей стране стала сознательным выбором.

Поэтому, когда в 2018 году мне предложили принять участие в конкурсе на независимого члена наблюдательного совета Укрпочты, я принял это предложение и выиграл, а в 2021-ом по результатам конкурса стал независимым членом наблюдательного совета Укрзализныци. И так все завертелось: Укрпочта, Укрзализныця — и вот уже я часть украинского банковского сектора.

Херсон, обстрелы и первые гуманитарные вагоны

— В ноябре 2022-го вы были среди первых, кто прибыл на поезде в освобожденный Херсон. Зачем вам было рисковать?

— Это было дело чести. Мы вместе с министром инфраструктуры и командой Укрзализныци просто сели в поезд и поехали. Надо было показать: Украина возвращается.

В Херсоне нас обстреляли в порту. Пули падали в воду. Если бы не солдаты, я бы и не понял, что нас атакуют. Мы эвакуировались в Николаев, потому что нас отслеживали. Это было рискованно, но никто над этим долго не размышлял. Мы просто уехали. Это был радикальный опыт. Но такие вещи делают, потому что они важны.

Фото: личный архив Якуба Карновски

— Во времена войны вы были членом наблюдательных советов Укрпочты и Укрзализныци. Что эта работа означала для вас?

— 24 февраля изменило все. Это была полная мобилизация, полное погружение в работу. В первые дни полномасштабного вторжения, когда поезда «Укрзализныци» эвакуировали украинцев в Польшу, в обратном направлении они возвращались уже с гуманитарной помощью.

Жители Варшавы приносили в вагоны все, что удавалось собрать — картофель, уголь, питьевую воду и другие необходимые вещи. Помощь поступала спонтанно, без централизованной координации — это был настоящий хаос. Но именно в этой неорганизованности проявилась искренняя поддержка и солидарность польского общества с украинским народом

Со временем это стало более системным. Но тогда — действовали, как могли. Было ощущение, что я оказался в правильном месте в правильное время, чтобы помочь Украине не только словами, а конкретными действиями. Уже 8 апреля я был во Львове. Мы запускали почтовые вагоны. Это была совместная инициатива Укрпочты и Укрзализныци для доставки гуманитарной помощи.

Координация работы осуществлялась даже из моего дома — приехала семья коллеги из Укрпочты, и мы начали действовать вместе. Имея опыт дистанционной работы со времен пандемии, мы поддерживали Игоря Смелянского, генерального директора Укрпочты. Тогда он ездил на необозначенном авто по территориям, где шли бои. Сегодня мы уже располагаем картами, приложениями, оперативными сводками, а тогда не было ничего. Мы импровизировали. Мой дом превратился в импровизированный центр управления — в хаосе войны мы пытались создать хоть какую-то систему. Все эти действия стали возможны благодаря инициативе моей коллеги из «Укрпочты», которая играла главную роль, а я ее поддерживал.

«Мы не ждем восстановления. Мы уже его финансируем»

— В феврале НБУ утвердил вас на должность председателя правления Кредобанка. Какие приоритеты у вас есть?

— В течение последних трех лет в Украине постоянно ведутся разговоры о восстановлении. «Восстановление» — это лозунг, который мы охотно повторяем, но не всегда осознаем, что именно он означает на практике.

Как единственный банк с польским капиталом, который работает в Украине, мы уже видим, что процесс восстановления фактически начался. Однако, по моему мнению, полномасштабное восстановление страны возможно только при условии устойчивого мира. Когда инвесторы начнут не просто говорить о намерениях, а вкладывать реальные средства в экономику Украины. Именно поэтому сегодня наша ключевая задача как банка — поддержать украинский бизнес, чтобы в момент открытия «окна возможностей» инвесторы имели здесь надежных партнеров.

Фото: Якуб Карновски, председатель правления Кредобанка

— Как выглядит стратегия банка в контексте ожидаемой приватизации банковского сектора?

— Кредобанк является частью крупнейшей финансовой группы Польши — PKO Bank Polski. Мы внимательно следим за анонсированной приватизацией государственных банков в Украине. Напомню, в ноябре 2024 года правительство обнародовало перечень банков, которые планируется приватизировать. Польский опыт свидетельствует: экономический успех во многом был достигнут благодаря быстрой и решительной приватизации банковского сектора.

Государство не должно быть доминантным игроком на банковском рынке — это сдерживает конкуренцию и инновации. Если Украина стремится к устойчивому экономическому развитию, она должна двигаться в том же направлении.

Да, сейчас идет война, и в этих условиях трудно ожидать немедленной приватизации — когда Россия обстреливает украинские города, инвесторы ведут себя осторожно. Но важно быть готовыми к моменту, когда такая возможность появится. Мы это внимательно отслеживаем.

— Какие программы Кредобанк реализует в 2025 году для поддержки украинского бизнеса?

— Мы продолжаем работать по нескольким ключевым направлениям. Среди них — государственные программы поддержки бизнеса, привлечение международных партнеров, предоставление грантов на модернизацию основных средств и расширение производства. Отдельный фокус — дальнейшее развитие открытого банкинга и активное внедрение цифровых технологий.

Важным приоритетом для нас является поддержка релокированного бизнеса, восстановление предприятий, подвергшихся разрушениям, а также помощь ветеранам, внутренне перемещенным лицам и другим категориям, пострадавшим от войны.

— Как выглядит кредитный портфель банка в 2025 году?

— Если говорить о распределении кредитов по секторам, то на 24 июня 2025 года Кредобанк предоставил финансирование на общую сумму почти 230 миллионов евро в рамках сотрудничества с ЕБРР, Еврокомиссией и польским банком развития BGK.

Половину этой суммы получили производственные предприятия, включая аграрный сектор. Еще треть пошла на поддержку бизнеса в торговле. Остальные — это предприятия в сфере логистики, строительства, услуг и других отраслей.

Основная часть этого финансирования направлена на поддержку текущей деятельности компаний. Примерно четверть — это долгосрочные инвестиционные кредиты и лизинговые инструменты.

Польско-украинская солидарность и роль бизнеса

— Польша стала одним из главных партнеров Украины. Как вы оцениваете роль польско-украинской солидарности сегодня?

— Самое важное — победа Украины. Ваша страна должна остаться свободным, суверенным государством с реальными гарантиями безопасности — сильнее тех, что оказались недейственными, я имею в виду Будапештский меморандум. Как поляк и как европеец, я убежден: место Украины — в Европейском Союзе, а ее безопасность должна быть защищена четкими, действенными механизмами.

Я не питаю иллюзий: Россия, пока там у власти Путин и его преступный режим, не отдаст оккупированные территории добровольно. Но даже на той части Украины, которая остается под контролем Киева, уже сейчас нужно создать систему гарантий безопасности со стороны Запада. Это вопрос не только будущего Украины, но и будущего всей Европы.

Конечно, польско-украинские отношения зависят также от внутренней политики обеих стран. После волны беспрецедентной поддержки, которую Польша оказала Украине в начале полномасштабного вторжения, эмоции со временем утихли. Люди привыкли, к сожалению, привыкли и к самой войне.

Например, 17 июня 2025 года в Киеве погибли 28 человек, десятки были ранены. Это страшная новость. Но она показывает, насколько война стала частью ежедневной реальности.

В интересах Польши — чтобы Украина оставалась свободной, стала членом ЕС и имела надежные гарантии безопасности со стороны НАТО. Это единственный путь к долговременной стабильности и безопасности в нашем регионе.

— Как Кредобанк помогает Украине во время войны? Какие инициативы стали для вас лично самыми важными?

— В военное время жизненно важный приоритет Кредобанка — помощь тем, кто пострадал от боевых действий. В сотрудничестве с благотворительным фондом банка «Фонд Кредо» мы поддерживаем Superhumans Center, который помогает украинцам с тяжелыми травмами вернуться к полноценной жизни. Также активно сотрудничаем с Центром UNBROKEN, специализирующимся на физической и психологической реабилитации.

Понимая, насколько критически важна поддержка Вооруженных сил Украины, мы предоставляем безвозвратную финансовую помощь на оборонные и гуманитарные нужды. Кроме того, присоединились к созданию Центра противоминной деятельности Министерства обороны Украины. Помогаем ветеранам и военным — как гуманитарно, так и материально: обеспечиваем транспорт, оборудование, снаряжение.

Особое внимание уделяем нашим работникам — ветеранам и мобилизованным. Для нас они — герои. Они получают все необходимое: финансовую поддержку, медицинское страхование, снаряжение, а также психологическую помощь.

Не оставляем без внимания и ментальное здоровье сотрудников: в банке действует специальная программа Mental Health, которая помогает преодолевать стресс, связанный с войной. Для нас социальная ответственность — это не лозунги, а конкретные действия, которые действительно меняют жизнь людей.

Ценности, формирующие лидера

— Вы были опекуном студенческого научного кружка по восстановлению Украины в Варшавской школе экономики (пол. Szkoła Główna Handlowa w Warszawie — SGH), одного из ведущих экономических университетов в Польше. Что вас вдохновило на эту инициативу?

— Сразу после начала полномасштабной войны в Украине я почувствовал, что как преподаватель SGH — где работаю с 1996 года — не могу оставаться в стороне. В 2022 году среди моих студентов было много украинцев. Тогда я собрал их и сказал: «Война началась, но уже сейчас нужно думать о том, какой будет Украина после нее».

Сначала мы анализировали сам факт вторжения — какие последствия это возымеет для Украины, Польши и региона в целом. Обсуждали, может ли блокада Черного моря повлиять на позицию России и заставить ее пойти на компромисс. Но очень быстро фокус сместился: главный вопрос — как восстанавливать Украину?

Польша воспользовалась своим шансом после падения коммунизма. Украина — пока что нет. Одна из причин — ее географическая и политическая близость к Москве: чем ближе, тем сложнее. Но это лишь часть общей картины. Если Украина хочет выстоять, она должна обладать сильной, живой экономикой. Именно поэтому я инициировал этот круг — дискуссионный, аналитический, практический. Мы приглашали гостей из Украины: руководителя Укрзализныци, генерального директора Укрпочты, заместителя министра экономики. Часть студентов с тех пор уже работает в Кредобанке, часть — в PKO Bank Polski. И это меня вдохновляет. Ведь речь идет не только о цифрах, а о шансе, который мы даем людям, и о будущем, которое строим вместе.

Фото: Якуб Карновски со студентами научного круга по восстановлению Украины в Варшавской школе экономики

«Если выбор легкий — это не твое настоящее испытание»

— Вы руководили инвестиционными фондами, железными дорогами, банками. Но кем вы себя ощущаете в первую очередь — финансистом, стратегом, гуманитарием?



— Я стараюсь учиться из каждого опыта и применять его в практике, потому что каждый из них имеет значение. Я не люблю ярлыков. Когда идет война — надо помогать. Когда работаешь в банке — заботиться об интересах клиента. Разные этапы жизни приносят разные вызовы. Искусство — уметь на них правильно реагировать.

— Какое управленческое решение вы считаете самым смелым в своей карьере?

— Довольно сложно выбрать что-то одно. У меня нет рейтинга «лучших решений в жизни». Я делал разные вещи. Одним из самых сложных решений было бронирование работников в Кредобанке. Это очень личные, сверхсложные решения, потому что за каждым стоит конкретный человек, его жизнь. А у нас есть ограничения — можно забронировать только половину. И надо выбирать. Это действительно больно.

Также были сложные моменты. Например, решение о приватизации железнодорожных компаний — принятое под давлением плохой финансовой ситуации, которое не всегда было популярно. Но я был уверен в своих аргументах и не поддавался на манипуляции. Другой случай — покупка чешской железнодорожной компании. Или создание с нуля инвестиционной компании в PKO BP, когда раньше мы пользовались услугами консультантов из Credit Suisse, а потом поблагодарили их и сформировали собственную команду. Сложное, но удачное решение.

Такие моменты показывают, что лидерство — это не про легкость выбора, а про готовность брать на себя ответственность, даже когда она тяжелая и непопулярная. И знаешь, это как в жизни — если выбор легкий, то, скорее всего, это не твое настоящее испытание.

— Что для вас означает «ответственное лидерство» во времена войны?

— Это зависит от того, о каком уровне мы говорим. Зеленский, как Президент, повлиял на судьбу всего народа. Его решение остаться в Киеве в первые дни войны было абсолютно ключевым. Если бы он сбежал, ситуация могла бы быть трагической. Киев мог бы упасть. Для меня лично лидерство — это делать свое дело, мотивировать людей к действию — но так, чтобы не подвергать их неоправданному риску.

— Чего больше всего ожидаете от людей? Что в них цените?

— Доверие. Это самое важное. Доверие я понимаю так: если кто-то что-либо обещает — он это делает. А если не может — говорит об этом честно. И все. Без доверия отношения разрушаются. Поэтому я ценю искренность и честность.

— Ставите ли Вы для себя иногда нереальные KPI?

— Цель должна быть амбициозной, но достижимой. Если мы знаем, что 100% недостижимы — стремимся хотя бы к 80%. Но нет смысла ставить себе нереальные цели. Это демотивирует.

— Какой принцип или фраза сопровождает вас в сложные моменты?

— У меня нет волшебных фраз. Правда. Я не верю в магию. Возможно, это кого-то разочарует, но я не применяю никаких ментальных трюков. Просто делаю свою работу. Вот и всё. Когда трудно, я сосредоточиваюсь на задании. Делаю то, что нужно. Без пафоса. И это работает.