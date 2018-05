Топ-менеджер Luxoft объясняет, чему стоит поучиться у мужа Beyonce

Катерина Губарева, Global HR Director компании Luxoft, делится своими советами, а также рассказывает о последних книгах и фильмах, которые ее впечатлили, в рамках спецпроекта НВ Бизнес #ДелимсясНВ.

1. Какие три совета вы дали бы себе 10 лет назад?

Записывай все, что с тобой происходит – выйдут неплохие мемуары. Я этого не делала и немного жалею.

Меньше ожидай – больше порадуешься результату.

Продолжай в том же духе, все получается хорошо.

2. Каким должен быть сотрудник, чтобы через год после его найма вы посчитали, что сделали правильный выбор?

Таким, который делает свою работу – самомотивирован, не застревает на этапах презентаций планов, не доводит проекты до стадии analysis paralysis, а просто берет и делает. Если сотрудник между "быть" и "казаться" выбирает "быть" и "действовать" – это сотрудник, которому я могу доверять.

3. Кого вы считаете успешным бизнесменом (в Украине или в мире) и чему у него стоит поучиться?

Первые, кто приходят в голову – это лидеры Facebook, Amazon и т.д. Но столько о них говорят и пишут, что создается впечатление, будто без технологических компаний, бизнеса и нет вовсе.

Jay-Z со своей женой Beyonce / Фото: EPA

Вне технологий я бы выделила Jay-Z (Shawn Carter), хоть и не являюсь поклонницей его творчества, но снимаю шляпу перед четкой отработкой проверенных подходов. В Украине его больше знают, как рэп-исполнителя, в то время как у Картера – целая бизнес-империя, его состояние в прошлом году превысило $1 млрд. Три составляющих его успеха:

Диверсификация. Творческая карьера, сеть клубов, продюсирование, производство (одежда, алкоголь), спорт и т.д.

Близость к целевой аудитории. Один из его принципов: "Скажи проще, чтобы тебя поняли". Такой прагматичный подход, безусловно, не столь высок и технологичен, как у бизнесменов-визионеров, но, бесспорно, эффективен.

Все бизнесы – в зоне его интересов и экспертизы. По сути, каждый из бизнесов Jay-Z – это не просто инвест-проект, это часть той культуры, которую он несет и развивает через свое творчество.

4. Назовите несколько последних книг и фильмов, которые вас впечатлили. Чем они вам понравились?

Если о книгах – я читаю почти всю трендовую бизнес-литературу, но чего-то мне в ней не хватает, все слишком линейно: "шаг №1", "лайфхак №3" и т.д. Я больше пользы и удовольствия получаю через художественные образы или смежные сферы, не только бизнес.

© latajace_ksiazki via Instagram

Так, например, Тим Маршалл со своими Узниками Географии заставил меня шире посмотреть на культуру и бизнес-культуру наций. География определяет быт, быт – культуру, культура развивается, но по-прежнему географические особенности играют ведущую роль.

Кадр из фильма Форрест Гамп / © Wendy Finerman Productions

C фильмами сложнее, т.к. я смотрю и люблю много, разбираю на цитаты, использую в презентациях. Могу выделить Форрест Гамп как фильм на все времена, после которого появляется желание делать свое дело хорошо и с душой и относиться к жизни, как к коробке шоколадных конфет. Фильмов мне уже не хватает, потому смотрю и сериалы. Из зацепивших за последние пару лет:

Кадр из сериала Кремниевая долина / © Judgmental Films

Кремниевая долина – смешная, острая и, местами неприличная, абсолютная правда об IT-мире.

Кадр из сериала Парки и зоны отдыха / © Deedle-Dee Productions

Парки и зоны отдыха – тоже смешно и правдиво о социуме в целом и женском лидерстве в частности на примерах множества реальных ситуаций.

Кадр из сериала Молодой Папа / © Mediapro

Молодой Папа – можно было бы сказать, что тоже о лидерстве, но не хочется поддавать анализу этот сериал, он цепляет на уровне чувств, трудно объяснить чем именно. Пусть просто будет послевкусие.

5. Как смартфон помогает в бизнесе и без каких трех приложений вы уже не представляете свою жизнь?

Почта, Zoom (приложение для видеоконференций), Apple Music – я меломан.

6. Как правильно соблюдать work-life баланс, чтобы не уставать и быть эффективным?

Нет никакого баланса – все сплетено и гибко: семья, работа, социализация и время для себя. Я прислушиваюсь к себе и своим желаниям, если вижу, что работа не идет – откладываю на утро, а вечер провожу с ребенком за игрой или мужем за сериалом. Если же ушла в поток и хочется закончить дело – так семье и говорю об этом, относятся с пониманием. Поехала в командировку – взяла день отгула для себя и подзарядилась. Нет времени на долгую подзарядку – всегда помогает музыка: и собраться, и расслабиться, и вдохновиться, и состояние потока поддержать.

7. Где искать вдохновение?

В безделье. Мне помогает просто сходить в отпуск, проводить его не очень активно (не спортсмен и не экстремал) – на море или за созерцанием прекрасных городов и произведений искусства, но ключевое – безделье. Через неделю уже начинаешь скучать и сразу столько идей и вдохновения, желания действовать появляется… Если же нужна быстрая “инъекция” – собраться или включиться, взяться за трудное дело, которое не очень-то хочется делать, но надо, здесь и сейчас – Show must go on или Welcome to the Jungle отлично мотивируют и вдохновляют.