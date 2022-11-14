Через день-два в деоккупированном Херсоне обещают восстановить интернет
Освобожденный Херсон (Фото:REUTERS/Валентин Огиренко)
В Херсоне обещают восстановить интернет во всех частях города 14−15 ноября.
Об этом заявила начальник Херсонской городской военной администрации Галина Луговая.
«Starlink работает, у нас люди ловят интернет, но сегодня обещают нам уже запустить постоянный интернет. Он начнет появляться после обеда и завтра по всем частям нашего города — не только в центре», — сказала она.
Луговая также отметила, что в Херсоне начинают работать коммунальные предприятия. Они постараются восстановить водоснабжение и обеспечить город электроэнергией в ближайшее время.
Ранее сообщалось, что в деоккупированном Херсоне возобновили работу мобильные операторы Киевстар и Vodafonе.
В центре города на площади возле ОГА уже работает LTE от Киевстара.
Также на в Херсонской области уже включили украинское телевидение, несмотря на то, что оккупанты взрывали телевизионные антенны в Херсоне и области.