Через день-два в деоккупированном Херсоне обещают восстановить интернет 14 ноября, 14:25 Освобожденный Херсон (Фото:REUTERS/Валентин Огиренко)

В Херсоне обещают восстановить интернет во всех частях города 14−15 ноября.

Об этом заявила начальник Херсонской городской военной администрации Галина Луговая.

«Starlink работает, у нас люди ловят интернет, но сегодня обещают нам уже запустить постоянный интернет. Он начнет появляться после обеда и завтра по всем частям нашего города — не только в центре», — сказала она.

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Луговая также отметила, что в Херсоне начинают работать коммунальные предприятия. Они постараются восстановить водоснабжение и обеспечить город электроэнергией в ближайшее время.

Ранее сообщалось, что в деоккупированном Херсоне возобновили работу мобильные операторы Киевстар и Vodafonе.

В центре города на площади возле ОГА уже работает LTE от Киевстара.

Также на в Херсонской области уже включили украинское телевидение, несмотря на то, что оккупанты взрывали телевизионные антенны в Херсоне и области.