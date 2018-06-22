Во Львове построят крупнейший в Украине ІТ-парк

В парке будут офисные и бизнес-центры, коворкинги, отделения львовских университетов и лектории

С 30 июня во Львове начнется строительство ІТ-парка стоимостью $160 млн.

Об этом сообщил мэр Львова Андрей Садовый на своей Facebook-странице.

"30-го июня закладываем капсулу и даем старт одной из крупнейших девелоперских инвестиций в области ІТ в Украине", - написал он.

Садовый добавил, что благодаря ІТ-парку будет создано 14 тыс. рабочих мест.

Ранее у одного из участников проекта Lviv IT Cluster рассказывали, что в IT Park входить шесть восьмиэтажных офисных зданий, два бизнес-центра высотой 22 и 12 этажей, торговый центр с магазинами, супермаркетами и кинотеатром.

В будущем квартале предусмотрены отель, отделения львовских университетов с лабораториями и лектории, детский сад, подземный и наземный паркинг, зеленая зона.

Девелоперами проекта станет Владимир Женчак, который ранее строил торговый центр Forum Lviv. Компания Galereja Centre выступила инвестором проекта и планирует в первый этап строительства вложить $95 млн.

Строительство рассчитано на следующие 10 лет - это максимальный срок реализации проекта.