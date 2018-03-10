Китайские ученые начали разработку 6G

Одной из ключевых задач разработок и развития нового поколения связи является "общая машинизация"

Китайские ученые начали разрабатывать новый стандарт мобильной связи шестого поколения (6-Generation).

Об этом заявил министр промышленности и информатизации КНР Мяо Вэй, передает China Daily.

Одной из ключевых задач разработок и развития нового поколения связи является "общая машинизация", когда большинство рабочих человеческих задач делегируется машине.

Министр упомянул и популярную в Китае концепцию "Интернета вещей" (Internet of Things), что предусматривает подключение к единой сети различных устройств со встроенными датчиками. По прогнозам китайских ученых, это должно максимально упростить решение повседневных задач, облегчить процесс обмена данными, полностью или частично исключив участие человека.

Сейчас Китай работает и над технологией стандарта связи 5G. Крупнейшие местные операторы со своими партнерами занимаются разработкой и испытаниями станций и устройств под стандарт связи пятого поколения.

5G повысит скорость передачи информации до одного гигабайта в секунду, то есть в 20-50 раз быстрее существующих стандартов передачи данных.

Ранее сообщалось, что крупнейшие мобильные операторы Украины приобрели "свои" частоты для 4G по 3 млрд грн.