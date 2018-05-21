Украинские мобильные операторы растеряли своих абонентов

За первые три месяца 2018 года количество абонентов мобильной связи в Украине сократилось почти на 0,8% в сравнении с предыдущим кварталом – до 55,3 млн чел.

Об этом сообщила Государственная служба статистики.

В то же время количество домашних абонентов мобильной связи (частные клиенты), которые составляют 92% общего количества абонентов мобильной связи, составило почти 51 млн чел. (сокращение на 0,8% к результатам предыдущего квартала).

Количество абонентов кабельного телевидения в первом квартале 2018 года сократилось на 4,1% - до 2,2 млн.

А вот количество интернет-абонентов в Украине по состоянию на 1 апреля 2018 года увеличилось почти на 0,9% - до 23,8 млн, из них 89,7% - домашние абоненты.

Фиксированным доступом к интернету пользуются 5,2 млн абонентом, беспроводным – 17,2 млн абонентов

Фиксированной телефонной связью по состоянию на 1 апреля пользуются 5,9 млн городских абонентов и 802,5 тыс. абонентов в селах.