Украина втрое нарастила темп запуска "зеленых" мощностей Сегодня, 15:30 238 Цей матеріал також доступний українською Все больше украинских городов продолжают осваивать возможности генерации тепла из биомассы pixabay.com

В Украине в 2018 году установлено более 800 МВт новых мощностей, которые генерируют "чистую" электроэнергию, что почти в три раза больше, чем в 2017 году.

Об этом сообщили в пресс-службе Государственного агентствв по энергоэффективности и энергосбережению Украины.

Отмечается, что все больше общин избирают возобновляемые источники энергии вместо газа и угля. Все больше украинских городов продолжают осваивать возможности генерации тепла из биомассы.

Один из ярких нынешних проектов – запуск в Каменец-Подольском уникальной теплоэлектростанции общей мощностью 45 МВт, которая для производства электроэнергии и тепла использует, кроме газа, солому, отходы кукурузы и подсолнечника, щепки.

Другой показательный пример – это город Славутич, где твердотопливная котельная на щепе мощностью 10 МВт позволяет обеспечить около 30% города теплом и горячей водой.

На возобновляемые источники энергии активно переходят рядовые граждане.

За последние 4 года более 6 тыс. украинских домохозяйств установили солнечные электростанции общей мощностью 121 МВт. Почти половину СЭС – около 3 тыс. – установлено только за 9 месяцев этого года.