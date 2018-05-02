США удвоят финпомощь для кибербезопасности в Украине

США решили удвоить размер финансовой помощи Украине на усиление борьбы с киберугрозами с $5 до $10 млн.

Об этом сообщил помощник госсекретаря США по вопросам Европы и Евразии Уэсс Митчелл на встрече с президентом Украины Петром Порошенко, передают Українські Новини.

"Мы обсудили кибербезопасность и я рад сообщить, что США удваивают нашу помощь Украине на ее усиление с $5 до 10 млн", - сказал он.

Напомним, что в сентябре 2017 года США заявляли о планах предоставить Украине более $5 млн на усиление Украиной борьбы с киберугрозами.

Кроме того, в декабре Комитет по иностранным делам Конгресса США подготовил законопроект о сотрудничестве с Украиной по вопросам кибербезопасности.