Porsche решил окончательно отказаться от дизельных двигателей

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Porsche сконцентрируется на выпуске автомобилей на бензиновых двигателях и на гибридах

Porsche сконцентрируется на выпуске автомобилей на бензиновых двигателях и на гибридах

Немецкий автопроизводитель Porsche окончательно отказывается от дизельных двигателей.

Об этом заявил председатель правления компании Оливер Блуме в интервью изданию Bild am Sonntag, передает DW.

Так, в будущем Porsche сконцентрируется на выпуске автомобилей на бензиновых двигателях и на гибридах. В планах компании также начать с 2019 года выпуск электромобилей, пообещал руководитель Porsche.

Также Блуме напомнил, что до сих пор Porsche никогда не занимался выпуском дизельных двигателей, а использовал для некоторых своих моделей дизели других производителей. Однако репутация компании тоже значительно "пострадала" в результате "дизельного скандала". Поэтому автопроизводитель уже по истечении определенного времени не предлагает на продажу авто на дизельных двигателях. А теперь отказ от двигателей такого типа стал окончательным.

Несмотря на изменение стратегии компании, Блуме пообещал, что Porsche и в будущем будет обслуживать своих нынешних клиентов, имеющих автомобили на дизельных двигателях.

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